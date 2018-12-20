«Nika» и «Опыт» лидируют в чемпионате Сахалинской Баскетбольной Лиги

20 декабря 2018 11:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Матч «Nika» и «Сахалинских медведей» завершил игры первого круга 12-го чемпионата Сахалинской Баскетбольной Лиги среди мужских команд сезона-2018/19.

Соревнования стартовали 3 ноября. За это время спортсмены провели 42 игры. Всего в баскетбольных баталиях принимают участие 14 команд, разбитых на 2 подгруппы по 7 команд.

Команды-лидеры определились в обеих группах практически после первых игр - фавориты без труда разбирались со своими конкурентами. В группе «А» это уже вышеупомянутые «Nika» и «Сахалинские медведи» из Сахалинского государственного университета. В группе «Б» до последнего тура без поражений шли «Опыт» и баскетбольный клуб из Долинска.

Сначала на паркет вышли баскетболисты «Опыта» и Долинска. Первая четверть - за «опытными» (27:12). Казалось, игра сделана, но во второй четверти долинцам удалось отыграться благодаря усилиям Валентина Марченко и Игоря Петрова (30:16). Общий счёт перед большим перерывом составил 43:42. В третьей четверти команды играли наравне (19:19) и только в четвертом «Опыт» склонил чашу весов в свою сторону - 23:19. Общий счет 85:80. Лучшими игроками матча признаны Валентин Марченко (22 очка), и Артем Прощенко (21).

«Nika» перед схваткой с «Сахалинскими медведями» оказалась в трудном положении - на игру смогли прийти только шесть участников команды. Кто-то работал, а кто-то получил травму. В результате на разминке счет игроков 11:6 в пользу студентов. Игра началась с четырёх дальних попаданий «медведей» - Евгений Трахачев (дважды) и Василий Воронич поражали корзину соперников с дальней дистанции при первой возможности. «Nika» строила свою игру на ближних бросках из-под кольца и играла через своего центрового Майкла Умо-Окоро, рост которого 206 см. Но первая четверть вышла в пользу «Сахалинских медведей» - 19:30. Вторая четверть - за Никой (30:20). По-прежнему студенты не могли справиться с высокими игроками соперников, а «трехи» не летели в корзину «Nika». Тем не менее, счёт 50:49, студенты впереди. Третья четверть прошла при полном преимуществе команды с победным именем, счёт составил 22:11, вновь Майкл неудержим - 12 очков в копилку команды. Третья четверть, хоть и осталась за студентами (20:18), но было видно, что «Сахалинские медведи» не смогли найти противоядие против высокорослых соперников. Итог 89:81 в пользу команды «Nika». Майкл Умо-Окоро набрал 44 очка, Василий Воронич – 29 (7 из них – трехочковые).

Игры второго круга 12-го чемпионата Сахалинской Баскетбольной Лиги пройдут после Нового Года.