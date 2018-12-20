Сахалинская команда заняла третье место на Кубке России по лыжным гонкам - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 11:28Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

    Сахалинская команда заняла третье место на Кубке России по лыжным гонкам

    Сахалинская область взяла бронзу в командном зачете II этапа Кубка России по лыжным гонкам.

    Соревнования проходили в городе Чусовой Пермского края. За пьедестал почёта боролись спортсмены из 35 субъектов страны. Участники состязались в трёх дисциплинах - спринт, индивидуальная гонка свободным стилем и персьют. Островной регион представляли десять атлетов.

    По результатам напряжённой гонки сахалинцам удалось попасть в тройку команд-лидеров, заработав 494,5 очка. Мужчины принесли нашей команде 246 очков, а представительницы прекрасной половины - 248,5. Лучшие результаты показали Анастасия Власова (спринт), Виктория Калинина (гонка свободным стилем), Андрей Власов (спринт), Марина Черноусова (персьют), Михаил Смирнов (спринт) и Владимир Каркин (спринт).

    Второе место заняли лыжники из Республики Коми с результатом 630,5 очков, а абсолютным победителем стала команда из Татарстана (1365).

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