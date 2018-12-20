В Казани определят победителей командных первенства и чемпионата РТ по бадминтону

20 декабря 2018 11:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

22 и 23 декабря в Казани пройдут командные первенство и чемпионат Республики Татарстан по бадминтону. Участниками соревнований станут команды-победители 6 отборочных зональных этапов, прошедших с октября по ноябрь по всей республике.

Победители первенства будут определены среди спортсменов 2004 г.р. и младше, чемпионата – 2003 г.р. и старше. Команды-призеры будут награждены инвентарем для занятий бадминтоном.

Также в рамках мероприятия пройдет награждение спортсменов и тренеров по итогам 2018 года.

Расписание чемпионата и первенства Республики Татарстан среди команд (финал)

22 декабря – командное Первенство РТ (2004 г.р. и младше):

10:00 – начало командных соревнований;

11:00 – торжественная церемония открытия соревнований;

11.30 – продолжение командных соревнований;

19:00 – награждение победителей и призеров.

23 декабря – командный чемпионат РТ (2003 г.р. и старше):

10:00 – начало командных соревнований;

19:00 – награждение победителей и призеров.