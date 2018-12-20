В Кинешме открыли биатлонный сезон - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 12:20Источник: «Советский спорт»Регион: Ивановская область

    В Кинешме открыли биатлонный сезон

    Кубок Ивановской области по биатлону и отборочный этап на IX Зимнюю Спартакиаду учащихся России прошли в Кинешме в среду, 19 декабря. В первых официальных соревнованиях зимнего сезона приняли участие 50 биатлонистов.

    В младшей возрастной группе победителями стали кинешемцы Николай Бузунов и Анастасия Забелина. Среди спортсменов 2004-2005 годов рождения победителями стали Дмитрий Смирнов и Диана Духновская.

    По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Ивановской области, которая представит регион на Первенстве Центрального федерального округа и IX Зимней Спартакиаде учащихся России.

    Добавим, федерация биатлона Ивановской области стала победителем конкурса президентских грантов 2018 года. На реализацию проекта по развитию биатлону в регионе выделено 461 тысяча рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта составит более 600 тысяч рублей. Деньги будут направлены на замену устаревшего и изношенного инвентаря, а также на подготовку материально-технической базы для проведения соревнований всероссийского уровня.

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