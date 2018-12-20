Татарстанец стал победителем Всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 12:22Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    Татарстанец стал победителем Всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина

    В Нижнем Тагиле завершились Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Каменный цветок».

    За победу в финальной части соревнований на трамплине HS 50-84 (юноши) боролись 37 спортсменов. По результатам двух прыжков татарстанец Руслан Ахметшин набрал 221,3 балла и стал победителем турнира. Второе место занял Илья Маньков из Свердловской области (220,2), бронзовая награда досталась москвичу Дмитрию Ходыкину (219,6 балла).

    Результаты:

    1. Руслан Ахметшин (РТ, Лениногорск)
    2. Илья Маньков
    3. Дмитрий Ходыкин
    4. Марс Садреев (РТ, Лениногорск)
    ...16. Эмиль Калимуллин (РТ, Альметьевск)
    ...22. Алексей Акимов (РТ, Лениногорск)
    ...32. Руслан Бадыкшанов (РТ, Лениногорск)

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