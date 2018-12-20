Татарстанец стал победителем Всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле завершились Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Каменный цветок».
За победу в финальной части соревнований на трамплине HS 50-84 (юноши) боролись 37 спортсменов. По результатам двух прыжков татарстанец Руслан Ахметшин набрал 221,3 балла и стал победителем турнира. Второе место занял Илья Маньков из Свердловской области (220,2), бронзовая награда досталась москвичу Дмитрию Ходыкину (219,6 балла).
Результаты:
1. Руслан Ахметшин (РТ, Лениногорск)
2. Илья Маньков
3. Дмитрий Ходыкин
4. Марс Садреев (РТ, Лениногорск)
...16. Эмиль Калимуллин (РТ, Альметьевск)
...22. Алексей Акимов (РТ, Лениногорск)
...32. Руслан Бадыкшанов (РТ, Лениногорск)