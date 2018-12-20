Татарстанец стал победителем Всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина

20 декабря 2018 12:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Нижнем Тагиле завершились Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Каменный цветок».

За победу в финальной части соревнований на трамплине HS 50-84 (юноши) боролись 37 спортсменов. По результатам двух прыжков татарстанец Руслан Ахметшин набрал 221,3 балла и стал победителем турнира. Второе место занял Илья Маньков из Свердловской области (220,2), бронзовая награда досталась москвичу Дмитрию Ходыкину (219,6 балла).

Результаты:

1. Руслан Ахметшин (РТ, Лениногорск)

2. Илья Маньков

3. Дмитрий Ходыкин

4. Марс Садреев (РТ, Лениногорск)

...16. Эмиль Калимуллин (РТ, Альметьевск)

...22. Алексей Акимов (РТ, Лениногорск)

...32. Руслан Бадыкшанов (РТ, Лениногорск)