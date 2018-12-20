Во Владимире прошел фестиваль патриотической песни «Юнармия – чтим своих героев»  - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 12:49Источник: «Советский спорт»Регион: Владимирская область

    Во Владимире прошел фестиваль патриотической песни «Юнармия – чтим своих героев» 

    15 декабря во Владимире состоялся IV Международный Фестиваль патриотической песни «Юнармия – чтим своих героев», организованный общественной организацией «Боевое братство» и посвященный 30-летию окончания войны в Афганистане.

    На сцену областного академического театра драмы вышли ветераны боевых действий, профессиональные исполнители из разных регионов России и гости из Донецка и Луганска, юные таланты-юнармейцы.

    С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратились руководители «Боевого братства» и владимирской Юнармии. В очередной раз было сказано много важных слов и мужестве и любви к Родине, о силе духа, о важности патриотического воспитания. О том, как нужны подрастающему поколению такие встречи с теми, кто знает о войне не понаслышке. Прозвучало много всем известных и новых песен. Все участники праздника получили памятные дипломы и приглашение на юбилейный V фестиваль.

    Завершилось мероприятие угощениями от полевой кухни на площади перед театром. И, конечно, фотографией на память.

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