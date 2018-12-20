На «Солнечной долине» началось строительство трассы для Кубка мира по фристайлу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:30
    Сибирь
    Амур
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Барыс
    Локомотив
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Иордания
    Киргизия
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Бахрейн
    Таджикистан
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    СКА
    Динамо Р
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Спартак
    Салават Юлаев
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Йокерит
    ЦСКА
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Слован
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Северсталь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Витязь
    ХК Сочи
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Торпедо
    Автомобилист
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Ак Барс
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    0
    0
    • 20 декабря 2018 12:59Источник: «Советский спорт»Регион: Челябинская область

    На «Солнечной долине» началось строительство трассы для Кубка мира по фристайлу

    23 и 24 февраля 2019 года Южный Урал вновь станет столицей мирового фристайла – на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

    Принять участие в международных соревнованиях соберется более сотни спортсменов со всего мира – Канады, Германии, Новой Зеландии, Японии, Швейцарии, Польши, Австралии, Австрии, Швеции, США, Великобритании, Франции, Италии, Чехии, Словении и России.

    Для того, чтобы этап Кубка мира прошел на высоте, специалисты по строительству трассы уже начали подготовку.

    «На сегодняшний день мы представили три различных варианта архитектуры трассы. Все они отличаются от трассы предыдущего сезона. После утверждения начнем строительство. Пока занимаемся заготовкой снега, сейчас у нас есть 1/3 от всего объема снега – это 25 тысяч кубометров. Так как зима в этом году бесснежная, система оснежнения работает в полную силу», – отметил главный архитектор трассы этапа Кубка мира по фристайлу Алексей Иванов.

    У специалистов по строительству трассы большой опыт – команда готовила спортивные объекты к олимпийским играм в Сочи, трассы для этапов Кубка мира в Миассе и Москве.

    На этой неделе состоялись всероссийские соревнования по сноуборд-кроссу, где встретилось порядка 50 спортсменов со всей страны. Каждый отметил высокое качество подготовки склонов.

    Строительство трассы к этапу Кубка мира начнется сразу после новогодних праздников.

    Билеты на мероприятие уже в продаже на сайте а также в кассах горнолыжного курорта «Солнечная долина». Стоимость билетов варьируется от 100 до 700 рублей.

    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта