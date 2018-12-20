На «Солнечной долине» началось строительство трассы для Кубка мира по фристайлу

20 декабря 2018 12:59 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

23 и 24 февраля 2019 года Южный Урал вновь станет столицей мирового фристайла – на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Принять участие в международных соревнованиях соберется более сотни спортсменов со всего мира – Канады, Германии, Новой Зеландии, Японии, Швейцарии, Польши, Австралии, Австрии, Швеции, США, Великобритании, Франции, Италии, Чехии, Словении и России.

Для того, чтобы этап Кубка мира прошел на высоте, специалисты по строительству трассы уже начали подготовку.

«На сегодняшний день мы представили три различных варианта архитектуры трассы. Все они отличаются от трассы предыдущего сезона. После утверждения начнем строительство. Пока занимаемся заготовкой снега, сейчас у нас есть 1/3 от всего объема снега – это 25 тысяч кубометров. Так как зима в этом году бесснежная, система оснежнения работает в полную силу», – отметил главный архитектор трассы этапа Кубка мира по фристайлу Алексей Иванов.

У специалистов по строительству трассы большой опыт – команда готовила спортивные объекты к олимпийским играм в Сочи, трассы для этапов Кубка мира в Миассе и Москве.

На этой неделе состоялись всероссийские соревнования по сноуборд-кроссу, где встретилось порядка 50 спортсменов со всей страны. Каждый отметил высокое качество подготовки склонов.

Строительство трассы к этапу Кубка мира начнется сразу после новогодних праздников.

Билеты на мероприятие уже в продаже на сайте а также в кассах горнолыжного курорта «Солнечная долина». Стоимость билетов варьируется от 100 до 700 рублей.