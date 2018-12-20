Определены лучшие спортсмены года в Челябинской области

20 декабря 2018 13:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

В Ледовом дворце «Уральская молния» прошла итоговая Коллегия Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в ходе которой были определены лучшие спортсмены, тренеры и специалисты спортивной сферы 2018 года.

Списки определялись путем рассмотрения представленных федерациями и спортивными организациями материалов об участии спортсменов области в чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года.

1. По итогам выступлений в соревнованиях 2018 года по олимпийским видам спорта лучшими спортсменами признаны:

4. Войнов Вячеслав хоккей ЗМС, чемпион XXIII зимних Олимпийских игр Ефременкова Екатерина шорт-трек МСМК, участник XXIII зимних Олимпийских игр Короткова Егор фристайл МСМК, участник XXIII зимних Олимпийских игр Кузнецов Евгений хоккей ЗМС, обладатель Кубка Стэнли 9. Кудашова Татьяна тхэквондо ВТФ ЗМС, чемпионка Европы по тхэквондо ВТФ 5. Моргунов Тимур лёгкая атлетика МСМК, серебряный призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике Нестеров Никита хоккей ЗМС, чемпион XXIII зимних Олимпийских игр Омелин Игорь фристайл МСМК, участник XXIII зимних Олимпийских игр Фаткулина Ольга конькобежный спорт ЗМС, бронзовый призёр чемпионата мира по спринтерскому многоборью Чирцова Анастасия фристайл МСМК, участник XXIII зимних Олимпийских игр Яковлев Егор хоккей ЗМС, чемпион XXIII зимних Олимпийских игр

2. По итогам выступлений в соревнованиях 2018 года по неолимпийским видам спорта лучшими спортсменами признаны:

1. Алексеева Ирина рукопашный бой МСМК, чемпионка Европы 2. Гизатулина Дина борьба на поясах КМС, чемпионка мира 3. Долгих Дмитрий судомодельный спорт МСМК, чемпион Европы 4. Капитонова Юлия универсальный бой МС, бронзовый призёр чемпионата мира 5. Костюк Михаил джиу-джитсу МС, чемпион мира 6. Негодина Вера тайский бокс МСМК, чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира 7. Носков Вячеслав подводный спорт МСМК, чемпион мира 8. Симонова Виталина подводный спорт ЗМС, чемпионка мира 9. Шахрудинов Магомед смешанное боевое единоборство (ММА) МСМК чемпион мира 10. Шонин Алескей шашки Гроссмейстер, серебряный призёр чемпионата мира

3. Лучшими молодыми спортсменами по итогам выступлений в соревнованиях 2018 года по олимпийским видам спорта признаны:

1. Головина Евгения водное поло МС, серебряный призёр первенства Европы среди юниоров 2. Красовская Елена скалолазание МС, бронзовый призёр первенства Европы среди юниоров 3. Малюганова Лана бокс МС, бронзовый призёр первенства мира среди юниоров 4. Мизинов Василий лёгкая атлетика МСМК, бронзовый призёр чемпионата Европы 5. Мокеева Валерия тхэквондо ВТФ МС, бронзовый призёр первенства мира среди юниоров 6. Мухамедьяров Дмитрий велоспорт МСМК, бронзовый призёр первенства Европы среди юниоров 7. Новицкая Кристина тяжелая атлетика МС, победитель первенства Европы среди юниоров 8. Стахеев Максим бокс МС, бронзовый призёр первенства Европы среди молодёжи 9. Степанко Ярослав сноуборд КМС, бронзовый призёр первенства мира среди юниоров 10. Шумков Всеволод бокс МС, серебряный призёр первенства мира по боксу среди юниоров

4. Лучшими молодыми спортсменами по итогам выступлений в соревнованиях 2018 года по неолимпийским видам спорта признаны:

1. Ватолина Кристина шашки МС, бронзовый призёр чемпионата мира 2. Гагарина Виктория универсальный бой КМС, победительница первенства мира 3. Долгих Алиса судомодельный спорт 1р., победитель первенства Европы 4. Зайцев Семён бильярдный спорт МС, серебряный призер чемпионата мира 5. Касымов Тамерлан кикбоксинг МС, победитель первенства мира среди юниоров 6. Плотников Вячеслав гиревой спорт МС, победитель первенства мира среди юниоров 7. Русакова Яна кикбоксинг МС, победитель первенства мира среди юниоров 8. Сагура Ксения тайский бокс КМС, победитель первенства мира среди юниоров 9. Ульданова Элина кикбоксинг КМС, победитель первенства мира среди юниоров 10. Чепуркин Георгий спортивная борьба (панкратион) КМС, победитель первенства мира среди юниоров

5. Лучшими спортсменами по итогам выступлений в соревнованиях 2018 года по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта признаны:

1. Актуганова Анастасия спорт глухих, легкая атлетика МС, серебряный призёр чемпионата Европы 2. Бунина Ольга спорт лиц с поражением ОДА, армспорт МСМК, чемпионка мира 3. Дарчиев Олег спорт глухих, керлинг ЗМС, чемпион Европы 4. Козырина Анастасия спорт глухих, керлинг МСМК, серебряный призер чемпионата Европы 5. Котлов Алексей спорт лиц с поражением ОДА, лёгкая атлетика МСМК, чемпион России на 200 и 400 метров 6. Пунтусова Анна спорт глухих, керлинг МСМК, серебряный призер чемпионата Европы 7. Романов Марат спорт лиц с поражением ОДА, кёрлинг ЗМС, участник XII зимних Паралимпийских игр 8. Хмелёвский Дмитрий спорт лиц с поражением ОДА, армспорт МС, серебряный призёр чемпионата Европы 9. Шабалина Валерия спорт ЛИН, плавание ЗМС, чемпионка Европы 10. Щукина Дарья спорт лиц с поражением ОДА, керлинг ЗМС, участница XII зимних Паралимпийских игр

6. Лучшими тренерами области 2018 года по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским и по неолимпийским видам спорта признаны:

1. Абдуллаев Рагиб Наиб Оглы универсальный бой Заслуженный тренер России 2. Гатиятулин Анвар Рафаилович хоккей Тренер ХК «Трактор» 3. Журавлёва Светлана Михайловна конькобежный спорт Заслуженный тренер России 4. Коротков Вадим Павлович фристайл Заслуженный тренер России 5. Накоряков Михаил Николаевич водное поло Заслуженный тренер России 6. Шалонников Александр Петрович лёгкая атлетика Заслуженный тренер России 7. Пригоренко Олег Игоревич спорт глухих, кёрлинг Заслуженный тренер России 8. Сивашов Николай Николаевич спорт глухих, легкая атлетика Заслуженный тренер России 9. Энс Александр Петрович тхэквондо Заслуженный тренер России 10. Ю Дахэ конькобежный спорт, шорт-трек Старший тренер Челябинской области

7. Лучшими спортивными клубами и командами Челябинской области в 2018 году признаны:

1. «Динамо-Уралочка» г.Златоуст водное поло Бронзовый призер чемпионата России 2. МБУ волейбольный клуб «Динамо» волейбол (мужчины) Серебряный призер чемпионата России среди команд высшей лиги «А» 3. ХК «Трактор» г. Челябинск хоккей Бронзовый призер Чемпионата КХЛ

8. За большой вклад специалистов спортивной медицины в 2018 году отмечены: