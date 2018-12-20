Президент FISU: Студенческие игры станут отличным примером для других городов России - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 13:14Источник: «Советский спорт»Регион: Красноярский край

    Президент FISU: Студенческие игры станут отличным примером для других городов России

    19-20 декабря Красноярск с визитом посетили представители Российского студенческого спортивного союза (РССС): руководители студенческих и молодежных спортивных организаций, ректоры крупных университетов, а также президент FISU Олег Матыцин.

    В рамках мероприятия гости провели заседание Исполнительного комитета РССС и посетили спортивные объекты Студенческих игр: «Академию биатлона», кластер «Радуга», Фанпарк «Бобровый лог», «Платинум Арену Красноярск», стадион «Енисей», «Кристалл арену» и Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Еще одним пунктом посещения стал кластер «Сопка», где в эти дни проходят тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 - Этапы Кубка России по сноуборду и фристайлу. Во время экскурсии участники смогли оценить готовность сооружений.

    Президент РССС Сергей Сейранов отметил высокий потенциал созданной к играм инфраструктуры: «Благодаря проведению Зимней универсиады-2019 Красноярск действительно преобразился. Сегодня в городе создан отличный тренировочный центр для сборных команд России. Здесь по-настоящему уникальное место, ведь многие объекты предназначены для развития как зимних, так и летних видов спорта. А с учетом того, что на объектах будут созданы детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва и центры спортивной подготовки, тренировки на них могут проходить круглый год. Это ключевой фактор для развития спорта в регионе и подготовки будущих профессиональных спортсменов».

    Также на базе Сибирского федерального университета состоялось заседание Исполнительного комитета РССС, в ходе которого его участники обсудили развитие студенческого спорта в Сибирском федеральном округе и ход подготовки к Зимней универсиаде-2019. На заседании почетный президент РССС, президент FISU Олег Матыцин подчеркнул, что Студенческие игры станут отличным примером для других городов России при проведении международных студенческих спортивных и образовательных мероприятий.

    «Безусловно, проведение Зимней универсиады-2019 имеет положительное влияние на развитие Красноярска. Это формирование популярности занятий разными видами спорта, появление спортивной инфраструктуры и новых объектов, появление команды настоящих профессионалов в самых разных направлениях деятельности: спорте, организации питания и размещения, логистики, медицины, безопасности и так далее. Отмечу, на заключительном этапе подготовки и проведения Студенческих игр очень важно создать слаженную работу всей команды, оттестировать все сервисы для организации соревнований на разных спортивных объектах, в разных условиях. Это один из ключевых факторов успеха для предстоящих международных спортивных состязаний», - сообщил Олег Матыцин.

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