В Мамадыше работают пять открытых ледовых катков - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 13:26Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    В Мамадыше работают пять открытых ледовых катков

    С наступлением зимы в каждой части города для удобства жителей заработали ледовые площадки. Со своими конкьками в любое время можно прокатиться на катках

    - в совхозе «Мамадышской» за Красногорской школой ( Школьная ул., 2, поселок Совхоз Мамадышский);

    - в центре площадка работает за районным Домом культуры (Советская ул., 42, Мамадыш);

    - также залит каток за городским лицеем №2 (Текстильный пер., 5, Мамадыш);

    Жители южной части города активный вечер с семьей могут провести на катке за школой №4 (ул. Давыдова, 170, Мамадыш)

    Ну и самая волшебная площадка по атмосфере, безусловно, на Ипподроме (ул.Ленина). Здесь организован и прокат коньков.

    И конечно Ледовый дворец «Олимп» открыт для свободного катания горожан на коньках, в определенные часы.

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