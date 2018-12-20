В Мамадыше работают пять открытых ледовых катков

20 декабря 2018 13:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С наступлением зимы в каждой части города для удобства жителей заработали ледовые площадки. Со своими конкьками в любое время можно прокатиться на катках

- в совхозе «Мамадышской» за Красногорской школой ( Школьная ул., 2, поселок Совхоз Мамадышский);

- в центре площадка работает за районным Домом культуры (Советская ул., 42, Мамадыш);

- также залит каток за городским лицеем №2 (Текстильный пер., 5, Мамадыш);

Жители южной части города активный вечер с семьей могут провести на катке за школой №4 (ул. Давыдова, 170, Мамадыш)

Ну и самая волшебная площадка по атмосфере, безусловно, на Ипподроме (ул.Ленина). Здесь организован и прокат коньков.

И конечно Ледовый дворец «Олимп» открыт для свободного катания горожан на коньках, в определенные часы.