Три сотни «париловских» лыжников разыграли медали в «коньковой» гонке в Выльгорте - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 14:37Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

    Три сотни «париловских» лыжников разыграли медали в «коньковой» гонке в Выльгорте

    Сегодня, 20 декабря в региональном центре спортивной подготовки сборных команд прошел соревновательный день первенства Республики Коми по лыжным гонкам памяти спортивной семьи Париловых. В индивидуальной гонке свободным стилем соревновались 298 человек.

    В возрастной категории 15-16 лет девушкам предстояло пробежать дистанцию в 3 км. Первое место у Олеси Ляшенко (Сыктывкар СШ «Фаворит»). «Серебро» взяла Юлия Рочева (Сыктывкар СШ «Фаворит»). Третья – Арина Милькова (Сыктывкар СШ «Фаворит»). Среди юношей на дистанции в 5 км первым стал Сергей Игнатов (Усть-Куломский район), вторым – Даниил Осипов (Сыктывкар, СШОР), третье место занял Павел Мартюшев (Усть-Куломский район).

    В возрастной категории 17-18 лет среди девушек на дистанции в 5 км одержала победу Мария Чупрова (г. Сосногорск). Второе место у Карины Грибовой (г. Сосногорск). Третьей стала Дарья Канева (Ижемский район). Юноши состязались на 10 км. Лучший результат у Тимофея Нутрихина (Сыктывкар СШ «Фаворит»), Сергей Бобрецов (Усть-Цилемский район) занял второе место. «Бронза» индивидуальной гонки досталась Александру Сметанину (Ижемский район).

    Завтра лыжники 17-18 лет примут участие в спринте. Соревнования продолжатся и в выходные дни.

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