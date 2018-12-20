Три сотни «париловских» лыжников разыграли медали в «коньковой» гонке в Выльгорте

20 декабря 2018 14:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня, 20 декабря в региональном центре спортивной подготовки сборных команд прошел соревновательный день первенства Республики Коми по лыжным гонкам памяти спортивной семьи Париловых. В индивидуальной гонке свободным стилем соревновались 298 человек.

В возрастной категории 15-16 лет девушкам предстояло пробежать дистанцию в 3 км. Первое место у Олеси Ляшенко (Сыктывкар СШ «Фаворит»). «Серебро» взяла Юлия Рочева (Сыктывкар СШ «Фаворит»). Третья – Арина Милькова (Сыктывкар СШ «Фаворит»). Среди юношей на дистанции в 5 км первым стал Сергей Игнатов (Усть-Куломский район), вторым – Даниил Осипов (Сыктывкар, СШОР), третье место занял Павел Мартюшев (Усть-Куломский район).

В возрастной категории 17-18 лет среди девушек на дистанции в 5 км одержала победу Мария Чупрова (г. Сосногорск). Второе место у Карины Грибовой (г. Сосногорск). Третьей стала Дарья Канева (Ижемский район). Юноши состязались на 10 км. Лучший результат у Тимофея Нутрихина (Сыктывкар СШ «Фаворит»), Сергей Бобрецов (Усть-Цилемский район) занял второе место. «Бронза» индивидуальной гонки досталась Александру Сметанину (Ижемский район).

Завтра лыжники 17-18 лет примут участие в спринте. Соревнования продолжатся и в выходные дни.