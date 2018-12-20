Татарстанская спортсменка завоевала золото на Кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 16:44Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    Татарстанская спортсменка завоевала золото на Кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью

    В минувшее воскресенье в Челябинской области (ГЛЦ «Солнечная долина» и аэродром «Колачево») закончился Кубок России по парашютно-горнолыжному двоеборью-ПАРА-СКИ.

    В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из Нижегородской, Тульской, Псковской, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Рязанской областей, Республик Башкортостан и Татарстан.

    Республику Татарстан на данных соревнованиях представляла спортсмен-парашютист, член сборной команды России, МСМК Говорова Анджела, которая заняла 1 место в дисциплине «Точность приземления» со средним отклонением от цели 1,75 сантиметра.

    ПАРА-СКИ зимний вид парашютного спорта, включающий в себя две дисциплины: точность приземления и гигантский слалом.

    - прыжки на точность приземления выполняются с высоты 1200 метров на заснеженный склон горы в группе по 2-4 человека. Спортсмен после раскрытия парашюта должен определить примерное направление ветра и рассчитать свою работу так, чтобы приземлиться точно в цель радиусом 2 сантиметра. При этом, первое касание должно быть определённой частью тела, а именно пяткой левой или правой ноги. На земле, на склоне горы, располагаются маты размером 500х500х40 см под углом 25-35 градусов к горизонту, в центре мата располагается электродатчик. При приземлении спортсмена в центр электродатчика, радиусом 2 сантиметра, на табло результатов загорается 0 см., если же спортсмен отклонился от центра – на табло загорается 1 см, или 2 см. до 50 см. Максимальный штрафной результат 50 см. На соревнованиях выполняются по 4-6 зачётных прыжка с парашютом на точность приземления.

    - горнолыжная дисциплина «Гигантский слалом». Дистанция должна быть 1000 - 1300 метров, перепад 200-250 метров.

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