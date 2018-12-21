В Уфу с прицелом на Словакию

21 декабря 2018 09:56 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Алексей Зубков поборется за путевку на первенство мира.

Завтра, 22 декабря, в Уфе стартует первая гонка в рамках всероссийских соревнований по биатлону «Приз памяти Памира Ямалеева». Традиционно в этом турнире принимают участие лучшие молодые спортсмены страны, ведь соревнования в Башкортостане являются отборочными на первенство мира, которое состоится с 28 января по 3 февраля в словацком Брезно-Осрблье.

За честь Омской области в Уфе будет бороться 18-летний Алексей Зубков. На турнире 22 декабря состоится индивидуальная гонка, 24 декабря спортсмены выявят сильнейших в спринте, а 25 декабря – в смешанной эстафете.