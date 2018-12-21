Сахалинские учреждения спорта и их работников наградили грамотами Специальной Олимпиады России

21 декабря 2018 09:57 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Всероссийская конференция, посвященная 50-летию Специального Олимпийского движения, состоялась в Москве.

В ней участвовали более 114 человек из 59 региональных отделений организации. Островной регион на конференции представила председатель регионального отделения Специальной Олимпиады России, тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области Татьяна Гречаная.

Почетной грамотой отметили работу островного отделения Специальной Олимпиады России. За поддержку в развитии Специального Олимпийского движения также награждено министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Благодарственными письмами Специальной Олимпиады России были удостоены:

- Спортивная школа олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области;

- Спортивная школа летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого;

- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление»;

- Коррекционная школа "Надежда" Южно-Сахалинска;

- Спортивная школа Хомского городского округа;

- Региональный фонд «Родные острова»;

- Региональное отделение общероссийской организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»;

- Конноспортивный клуб «Золотой Мустанг».

Отдельно отметили работников спортивных учреждений области. Благодарственные письма получили:

- Людмила Видяева - тренер-преподаватель спортивной школы летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого;

- Алексей Власов – учитель физической культуры коррекционной школы «Надежда» Южно-Сахалинска;

- Татьяна Гречаная - тренер-преподаватель по АФК спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области;

- Лариса Жук - инструктор по спорту спортивной школы летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого»;

- Наталья Красулина - тренер-преподаватель по АФК спортивной школы Холмского городского округа;

- Евгения Любчинова - тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ Невельска;

- Максим Мальгин - тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области;

- Юлия Святая - ведущий консультант министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области;

- Татьяна Уланова - тренер по АФК, иппотерапевт, руководитель конноспортивного клуба «Золотой Мустанг».