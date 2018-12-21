Ольга Жаркова: Надеемся на высокий соревнований и серьезную борьбу

20 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошли пресс-тур для журналистов и пресс-конференция, приуроченные к началу очередных тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 – Кубку России по керлингу среди женских команд, который пройдет с 21 по 25 декабря.
В рамках пресс-тура для представителей СМИ провели обзорную экскурсию по спортивному объекту. Директор Дворца спорта имени Ивана Ярыгина Сергей Володин и президент федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев
рассказали журналистам о реконструкции объекта и подготовке к предстоящим соревнованиям. К Зимней универсиаде-2019 Дворец спорта имени Ивана Ярыгина был полностью обновлен. Здесь установили новое ледовое оборудование и инженерные системы, провели капитальный ремонт всех помещений. Кроме того, на объекте вновь появилась ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для международных соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу. «В рамках регулярных визитов делегатов Международной федерации студенческого спорта мы оттачивали все до мелочей: расположение дорожек для керлинга, работу ледогенераторов и другие технические моменты.
поставила нам высокую планку, и мы стараемся соответствовать всем требованиям», – отметил Сергей Володин.
После пресс-тура во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие генеральный секретарь Федерации керлинга России, 11-кратная чемпионка России по керлингу, Посол Зимней универсиады-2019 Ольга Жаркова, президент федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев и технический делегат FISU по керлингу Джанетт Джонстон.
«Хотя еще и не дан официальный старт соревнований, мы видим, что арена, раздевалки и все помещения соответствуют
самым высоким стандартам, – отметила Ольга Жаркова. – Большое спасибо оргкомитету за прекрасные условия, созданные для проведения Кубка России по керлингу. В соревнованиях примут участие 16 сильнейших команд из 8 регионов России, в том числе спортсменки, которые принимали участие в Олимпиадах, чемпионатах Европы и зимних Универсиадах. Представительство серьезное, надеемся на высокий уровень соревнований и захватывающую борьбу».
Своими впечатлениями поделилась и технический делегат FISU по керлингу Джанетт Джонстон: «Мне всегда очень приятно находиться в Красноярске, у вас прекрасный аэропорт. Я вижу, как преобразился город: здания, мосты, улицы и освещение изменились в лучшую сторону со времени моего прошлого визита. Все говорит о том, что здесь будет Зимняя универсиада-2019. Если говорить об объекте, то арена здесь просто великолепна, думаю, что спортсмены оценят ее высоко».
«Администрация Дворца спорта имени Ивана Ярыгина вовремя подготовила объект и создала все условия для проведения соревнований. Здесь установлено самое современное оборудование, подготовлены комплекты камней, лед соответствует стандартам международных соревнований — все на высшем уровне. Уверен, что Кубок России по керлингу пройдет отлично. Приедут звезды женского керлинга, замечательная игра будет! А для нас главное — протестировать все направления подготовки айсмейкеров, которые каждый день готовят лед. Протестируем судейскую бригаду, 50 % судей на этих соревнованиях — это красноярцы, они же будут работать на Зимней универсиаде-2019.
Будут очень комфортные условия для зрителей. Думаю, много людей придет посмотреть, как изменился Дворец спорта, поболеть за участников соревнований — и все останутся довольны», – рассказал Сергей Веневцев.
Сегодня состоится торжественное открытие Кубка России по керлингу среди женских команд и пройдут первые матчи кругового этапа, вход на соревнования для зрителей свободный. С подробной программой турнира, правилами доступа на объект и информацией о транспорте можно ознакомиться на официальном сайте Студенческих игр.