Ольга Жаркова: Надеемся на высокий соревнований и серьезную борьбу

21 декабря 2018 10:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

20 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошли пресс-тур для журналистов и пресс-конференция, приуроченные к началу очередных тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 – Кубку России по керлингу среди женских команд, который пройдет с 21 по 25 декабря.

В рамках пресс-тура для представителей СМИ провели обзорную экскурсию по спортивному объекту. Директор Дворца спорта имени Ивана Ярыгина Сергей Володин и президент федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев

рассказали журналистам о реконструкции объекта и подготовке к предстоящим соревнованиям. К Зимней универсиаде-2019 Дворец спорта имени Ивана Ярыгина был полностью обновлен. Здесь установили новое ледовое оборудование и инженерные системы, провели капитальный ремонт всех помещений. Кроме того, на объекте вновь появилась ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для международных соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу. «В рамках регулярных визитов делегатов Международной федерации студенческого спорта мы оттачивали все до мелочей: расположение дорожек для керлинга, работу ледогенераторов и другие технические моменты.

поставила нам высокую планку, и мы стараемся соответствовать всем требованиям», – отметил Сергей Володин.

После пресс-тура во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие генеральный секретарь Федерации керлинга России, 11-кратная чемпионка России по керлингу, Посол Зимней универсиады-2019 Ольга Жаркова, президент федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев и технический делегат FISU по керлингу Джанетт Джонстон.

«Хотя еще и не дан официальный старт соревнований, мы видим, что арена, раздевалки и все помещения соответствуют

самым высоким стандартам, – отметила Ольга Жаркова. – Большое спасибо оргкомитету за прекрасные условия, созданные для проведения Кубка России по керлингу. В соревнованиях примут участие 16 сильнейших команд из 8 регионов России, в том числе спортсменки, которые принимали участие в Олимпиадах, чемпионатах Европы и зимних Универсиадах. Представительство серьезное, надеемся на высокий уровень соревнований и захватывающую борьбу».