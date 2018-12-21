Сахалинский боксер стал победителем Всероссийских соревнований

21 декабря 2018 10:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В Москве состоялся Всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Николаевича Грекова среди юношей 12-13 лет.

В соревнованиях приняли участие более 300 боксеров из регионов Дальнего Востока, Сибири, Приволжского федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Островной регион представлял воспитанник АНО «Бокс-65» Андрей Ногай.

Юноша выступал в весовой категории спортсменов 72 кг. Сахалинскому боксеру предстояло провести два боя. В первом поединке Андрей в виду явного преимущества в течение 23 секунд одержал уверенную победу над спортсменом из Дагестана.

В финальном бою сахалинец встретился в ринге с боксером из Москвы. В трехраундовом противостоянии Андрей Ногай также оказался сильнее, и вновь стал победителем. Таким образом, юноша завоевал золото турнира.

- Мы очень довольны результатом, это Андрей показал прекрасный уровень, - отметил тренер, руководитель АНО «Бокс-65» Николай Барышев. – Перед турниром Андрей прошел двухнедельные учебно-тренировочные сборы на базе школы олимпийского резерва по боксу в Москве. Смог хорошо акклиматизироваться, и подготовиться к серьезному турниру.

По итогам соревнований был сформирован основной состав юношеской сборной России по боксу, где сахалинец Андрей Ногай официально стал первым номером.

В мае юноша отправится на Первенство России по боксу, которое пройдет в Анапе. А в августе 2019 года станет участником Первенства Европы.