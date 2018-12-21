Старейшина проведет древний обряд перед зажжением огня первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» - Советский спорт
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    • 21 декабря 2018 10:05Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

    Старейшина проведет древний обряд перед зажжением огня первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

    Сегодня в Якутске состоялась пресс-конференция, посвященная первым зимним Международным спортивным играм «Дети Азии». В ней приняли участие первый заместитель министра спорта Семён Чердонов, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов, генеральный директор дирекции Игр Владимир Максимов и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, посол игр «Дети Азии» Анна Богалий.

    На пресс-конференции представителям СМИ, организаторы рассказали о том, как в Якутске пройдет ритуал зажжения огня 22 декабря. Впервые ритуально- обрядовая часть состоится у подножия Ленских столбов. Главным действующим лицом станет Старейшина. Именно он передаст огонь, который добудут от камней. Огонь передадут ребенку, по традиции, ребенок считается чистым душой и имеет право прикоснуться к священному огню.

    -Это масштабное и красивое действо, в котором принимают участие более 100 человек. На месте проведения сооружены ледовые скульптуры. Мы сможем увидеть церемонию на открытии игр, 9 февраля, на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске, - отметила Владимир Максимов.

    Уже 23 декабря зажжённые огонь прибудет в город Якутск, где пройдет по центральным улицам. Факелоносцы в сопровождении хранителей пронесут факел. Дистанция составит более 2 км, каждый участник эстафеты пробежит 200 м. Самому старшему исполнилось 83 года.

    -Мы рады, что зажжение огня проходит на Родине игр «Дети Азии» в соответствии со всеми традициями. Мы очень рады, что игры получают новое рождение и становятся зимними. Хотим пожелать всем участникам соревнований успехов и пусть победит сильнейший.Но я надеюсь, что наши ребята войдут в тройку лидеров, - сказал Семён Чердонов.

    Владислав Веретельников представляет сборную команду Якутии по хоккею. Сейчас ребята активно готовятся и все время посвящают тренировкам.

    -МЫ уверен, что легко не будет и соперники будут сильными. Я, конечно, очень переживаю, но приложу все усилия для победы, - поделился спортсмен.

    Анна Богалий, посол первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» уверена, что Сахалинская область достойно встретить всех спортсменов и гостей соревнований. Сегодня для этого у региона есть все возможности.

    - Вы посмотрите, как блестят глаза у детей, они в предвкушении стартов. У многих, я уверена, затрясутся колени и ладошки, но это только сделает их сильнее. Даже если ребенок не выиграет, они вместе с тренером должны сделать правильные выводы и провести работу над ошибками. Я, в любом случае, желаю им всем удачи,- сказала двукратная олимпийская чемпионка.

    Напомним, первые зимние Международные. Позитивные игры «Дети Азии» пройдут на Сахалине с 9 по 17 февраля. В них примут участие более 1300 спортсменов, 1000 волонтеров, 600 судей и разыграют 91 комплект медалей. Победители будут выявленных в 8 видах спорта: шорт-трек, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и хоккей.

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