Южная Корея поможет продвижению бокса на Сахалине

21 декабря 2018 10:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сахалинцы подписали меморандум о сотрудничестве с агентством по продвижению бокса Республики Корея.

Встреча с зарубежными гостями прошла в министерстве спорта, туризма и молодёжной политики региона. Соглашение скрепили подписями двукратный олимпийский чемпион, президент островной федерации бокса Олег Саитов и директор корейского агентства Ким Джу-Енг.

- Отрадно, что сахалинский бокс постепенно выходит на международный уровень. Теперь в рамках меморандума будут налажены взаимоотношения и контакты между сахалинской федерацией бокса и корейской организацией, - сказал глава островного минспорта Сергей Буренков. - Бокс очень популярен на территории нашего региона, с каждым годом количество занимающихся растёт. Мы даже начинаем ощущать нехватку помещений и инфраструктуры для тренировок. Областное правительство и депутаты приняли решение о строительстве в Южно-Сахалинске специализированного центра развития бокса.

Члены корейской делегации отметили, что на Сахалине созданы отличные условия для бокса.

По словам Олега Саитова, соглашение будет способствовать обмену опытом между юными спортсменами двух стран. Уже сегодня, в рамках визита делегации в островной регион, прошли совместные тренировки корейских спортсменов с сахалинскими под эгидой российских и зарубежных тренеров.

- Школы бокса разных стран имеют свою систему подготовки, а также технические аспекты. Наши дети смогут приобрести не только международный опыт в боксе, но и международный опыт общения - у них появятся новые друзья и единомышленники, - подчеркнул депутат. - У нас уже подписан меморандум с Японией. Благодаря документу мы можем ездить к ним на соревнования и принимать японских спортсменов у себя. Точно также теперь будем сотрудничать и с Кореей.

В рамках соглашения корейская сторона пригласила Олега Саитова вместе с учениками к себе на тренировки и участие в соревнованиях, которые пройдут в начале следующего года.

- Всегда будем рады принимать у себя гостей из России. Мы занимаемся не только с подростками, но и со студентами, тренируем сборные команды Кореи, поэтому приветствуем любые международные связи с вашей страной. Отправляйте к нам спортсменов на занятия, будем только рады. Для нас это тоже ценный опыт. В связи с этим, предлагаем сотрудничать не только в направлении бокса, но и других видах спорта. Мы работаем по 28 спортивным направлениям - летним и зимним. Поскольку Сахалинская область находится рядом с Кореей, то мы отлично поработаем вместе, - резюмировал Ким Джу-Енг.

Он добавил, что благодаря соглашению обмениваться навыками могут не только дети, но и тренеры.

- Мы знаем, что Россия имеет сильную спортивную школу, поэтому хотим тоже у вас поучиться! – поделился глава агентства по продвижению бокса.

Уже завтра в 16:00 часов в спортивном комплексе «Флагман» в Корсакове пройдёт боксёрский турнир между сахалинскими спортсменами и гостями из Кореи. Страну утренней свежести представят шесть бойцов – победителей и призёров корейских соревнований.