Южная Корея поможет продвижению бокса на Сахалине - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Ак Барс
    Трактор
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Звезда
    Дизель
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Торпедо
    Автомобилист
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 21:30
    Жирона
    Хетафе
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 23:00
    Вулверхэмптон
    Ливерпуль
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 23:00
    Реал Сосьедад
    Алавес
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Райо Вальекано
    Леванте
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Вильярреал
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Анже
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Бордо
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Лилль
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монако
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монпелье
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    ПСЖ
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Кан
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Ренн
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Сент-Этьен
    Дижон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Страсбург
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Валенсия
    Уэска
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Леганес
    Севилья
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Бетис
    Эйбар
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Барселона
    Сельта
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетик Б
    Вальядолид
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетико М
    Эспаньол
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Амур
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 13:30
    Сибирь
    Адмирал
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 14:30
    Лацио
    Кальяри
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Салават Юлаев
    Северсталь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    СКА
    ЦСКА
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Спартак
    ХК Сочи
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Удинезе
    Фрозиноне
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Йокерит
    Динамо Р
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Авангард
    Локомотив
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Эмполи
    Сампдория
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Дженоа
    Аталанта
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Милан
    Фиорентина
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Наполи
    СПАЛ
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Парма
    Болонья
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Сассуоло
    Торино
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Нюрнберг
    Фрайбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Хоффенхайм
    Майнц
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Байер
    Герта
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    РБ Лейпциг
    Вердер
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Штутгарт
    Шальке-04
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Айнтрахт Ф
    Бавария
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Аугсбург
    Вольфсбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Ганновер-96
    Фортуна
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Борнмут
    Брайтон энд Хоув Альбион
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Хаддерсфилд Таун
    Саутгемптон
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Ньюкасл Юнайтед
    Фулхэм
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Вест Хэм Юнайтед
    Уотфорд
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Челси
    Лестер Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Кардифф Сити
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Арсенал
    Бёрнли
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Эвертон
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 20:00
    Кьево
    Интер М
    0
    0
    • 21 декабря 2018 10:07Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

    Южная Корея поможет продвижению бокса на Сахалине

    Сахалинцы подписали меморандум о сотрудничестве с агентством по продвижению бокса Республики Корея.

    Встреча с зарубежными гостями прошла в министерстве спорта, туризма и молодёжной политики региона. Соглашение скрепили подписями двукратный олимпийский чемпион, президент островной федерации бокса Олег Саитов и директор корейского агентства Ким Джу-Енг.

    - Отрадно, что сахалинский бокс постепенно выходит на международный уровень. Теперь в рамках меморандума будут налажены взаимоотношения и контакты между сахалинской федерацией бокса и корейской организацией, - сказал глава островного минспорта Сергей Буренков. - Бокс очень популярен на территории нашего региона, с каждым годом количество занимающихся растёт. Мы даже начинаем ощущать нехватку помещений и инфраструктуры для тренировок. Областное правительство и депутаты приняли решение о строительстве в Южно-Сахалинске специализированного центра развития бокса.

    Члены корейской делегации отметили, что на Сахалине созданы отличные условия для бокса.

    По словам Олега Саитова, соглашение будет способствовать обмену опытом между юными спортсменами двух стран. Уже сегодня, в рамках визита делегации в островной регион, прошли совместные тренировки корейских спортсменов с сахалинскими под эгидой российских и зарубежных тренеров.

    - Школы бокса разных стран имеют свою систему подготовки, а также технические аспекты. Наши дети смогут приобрести не только международный опыт в боксе, но и международный опыт общения - у них появятся новые друзья и единомышленники, - подчеркнул депутат. - У нас уже подписан меморандум с Японией. Благодаря документу мы можем ездить к ним на соревнования и принимать японских спортсменов у себя. Точно также теперь будем сотрудничать и с Кореей.

    В рамках соглашения корейская сторона пригласила Олега Саитова вместе с учениками к себе на тренировки и участие в соревнованиях, которые пройдут в начале следующего года.

    - Всегда будем рады принимать у себя гостей из России. Мы занимаемся не только с подростками, но и со студентами, тренируем сборные команды Кореи, поэтому приветствуем любые международные связи с вашей страной. Отправляйте к нам спортсменов на занятия, будем только рады. Для нас это тоже ценный опыт. В связи с этим, предлагаем сотрудничать не только в направлении бокса, но и других видах спорта. Мы работаем по 28 спортивным направлениям - летним и зимним. Поскольку Сахалинская область находится рядом с Кореей, то мы отлично поработаем вместе, - резюмировал Ким Джу-Енг.

    Он добавил, что благодаря соглашению обмениваться навыками могут не только дети, но и тренеры.

    - Мы знаем, что Россия имеет сильную спортивную школу, поэтому хотим тоже у вас поучиться! – поделился глава агентства по продвижению бокса.

    Уже завтра в 16:00 часов в спортивном комплексе «Флагман» в Корсакове пройдёт боксёрский турнир между сахалинскими спортсменами и гостями из Кореи. Страну утренней свежести представят шесть бойцов – победителей и призёров корейских соревнований.

    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта