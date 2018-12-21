Два серебра завоевали наши боксёры на Кубке мира нефтедобывающих стран

21 декабря 2018 10:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Ханты-Мансийский АО

Ежегодный Кубок памяти Героя Социалистического Труда Фармана Курбан оглы Салманова проходил в Ханты-Мансийске с 12 по 16 декабря.

На турнир съехались более 120 спортсменов из 16 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Польша, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Франция и Эквадор.

От Ульяновской области поехали сильнейшие боксёры:

Андрей Потёмкин (49 кг), Алексей Москвин (56 кг), Артём Хотенов (60 кг), Альберт Карибян (69 кг), Владислав Федюрин (75 кг).

По итогу выступлений Андрей Потёмкин и Альберт Карибян заняли вторые места. Ребята боксировали в составе сборной России.

По результатам командного зачета главный трофей соревнований достался сборной команде России!