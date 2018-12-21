В Богатых Сабах прошел турнир по шахматам среди школ района

15 декабря в МБОУ «СОШ-интернат для одаренных детей» прошли командные соревнования по шахматам среди общеобразовательных учреждений Сабинского муниципального района. В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов из 23 школ.
В Командном зачёте:
1 место завоевали спортсмены из МБОУ «Шикшинская ООШ».
2 место завоевали хозяева из МБОУ «СОШ-интернат для одаренных детей».
3 место завоевала команда из МБОУ «Мичанская ООШ».
В личном зачёте:
На 1 доске:
1 место - Сафин Адель (СОШ-интернат для одаренных детей)
2 место - Загриев Султан (Верхнесиметская СОШ)
3 место - Хуснутдинов Руслан (Большекибячинская СОШ)
На 2 доске:
1 место - Нуруллин Самир (СОШ-интернат для одаренных детей)
2 место - Салимгараев Нафис (Тимершикская СОШ)
3 место - Башаров Вильдан (Большекибячинская СОШ)
На 3 доске:
1 место - Галимзянов Булат (Евлаштауская СОШ)
2 место - Гилязетдинов Ислам (Шикшинская ООШ)
3 место - Хазиев Камиль (Тимершикская СОШ)
На 4 доске:
1 место - Ибраева Флюза (Корсабашская ООШ)
2 место - Каюмова Лидия (Гимназия пгт.Б.Сабы)
3 место - Хайруллина Айзиля (Мичанская ООШ)
На 5 доске:
1 место - Фаваризова Айзиля (Шикшинская ООШ)
2 место - Гайнутдинова Диана (СОШ-интернат для одаренных детей)
3 место - Гарипова Сафийа (Шеморданский лицей)
В номинаций «за волю к победе» поощрительные призы получили спортсмены из ГБОУ «Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
Муфазалов Рустем
Галлямов Даниф
Галиева Зарина.