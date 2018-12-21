Казанский «Зенит» одержал победу над бельгийским «Кнаком» в Лиге чемпионов

21 декабря 2018 10:56 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Стартовый состав. После серьёзных нагрузок в «Финале четырёх» Кубка России ряд игроков «Зенита» получили возможность отдохнуть – Максим Михайлов, Александр Бутько и Мэттью Андерсон остались в резерве, а Алексея Самойленко не включили в заявку на матч. Алексей Вербов в игре с «Кнаком» был главным тренером и проводил тайм-ауты, а Владимир Алекно был его советником.

1-й сет. Казанцы отлично начали встречу. Никита Алексеев и Артём Вольвич оформили эйсы (8:4), а либеро Валентин Кротков всё подряд поднимал в защите, обеспечивая команде контратаки. Лоран Алекно предпочитал завершать их с помощью пайпов Эрвина Нгапета и эта комбинация работала безупречно. Алексей Спиридонов одиночным блоком закрыл Луи Киндта (15:9), Алексеев колотил в атаке и «Зенит» добыл большое преимущество (18:10), которое удержал в концовке.

2-й сет. Казанцы начали чаще ошибаться и дали почувствовать сопернику свою игру. Несколько технических ошибок, попадание Алексеева под блок и 9:12. В блок уткнулся и Вадим Лихошерстов, а затем канадский связующий «Кнака» Бретт Уолш отличился эйсом – 18:14 в пользу хозяев площадки. Спиридонов приблизил «Зенит» к сопернику (17:19), но ошибка в приёме Нгапета вновь отбросила казанцев назад – 17:21. Спасти партию уже не удалось.

3-й сет. 11 своих ошибок совершили казанцы в третьей партии, оказав сопернику мощную поддержку и позволив ему отыграться со счета 5:12. Откровением для «Зенита» стали подачи Рюбене Ван Хиртума и Арно Ван Де Велде, с которых никак не удавалось сняться – 16:16. В итоге судьба партии решилась в напряженной концовке, в которой казанцы прибегли к двойной замене с выходом лидеров команды. Михайлов добыл сет-бол, а затем Алексей Кононов оказался расторопнее всех на сеточном мяче – 25:23.

4-й сет. Казанцы разозлились и сокрушили соперника своими подачами. 5:0 – отличный старт на подачах Алексеева. Затем за дело взялся Нгапет, сделавший за партию 4 эйса. Он был лидером «Зенита» и в атаке, но долгое время гостям не удавалось уйти в отрыв от неуступчивых бельгийцев, в составе которых хорошо смотрелся Ван Хиртум (15:12). Только серия эйсов Нгапета вынудила «Кнак» признать поражение.

Статистика. Самым результативным игроком матча стал Эрвин Нгапет, набравший 21 очко, в том числе 8 эйсов.

Афиша. «Зенит-Казань» завершит 2018-й год серией из трех подряд домашних матчей в чемпионате России – с «Новой» (23 декабря, 17:00), «Газпром-Югрой» (26 декабря, 19:00) и «Ярославичем» (29 декабря, 16:00).