В Богатых Сабах прошел турнир по киберфутболу среди молодежи

21 декабря 2018 11:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

16 декабря в актовом зале Центра детского творчества Сабинского муниципального района прошел турнир по киберфутболу среди молодежи, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018.

Организаторами турнира выступили Исполнительный комитет Сабинского МО ТРО ВПП «Единая Россия», Штаб Сабинского местного отделения ТРО ВОО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ», Отдел по делам молодежи и спорту Сабинского муниципального района. В турнире приняли участие 16 человек. Самому молодому участнику 12 лет, а самому старшему участнику 30 лет. Спортсмены приехали из Сабинского, Арского, Рыбно-Слободского, Балтасинского, Кукморского районов республики.

По итогам турнира 4 место получил Делюс Фатхуллин (Сабинский район), 3 место занял Салават Хайрутдинов (Арский район), 2 место занял Булат Хайрутдинов (Арский район). Победителем турнира стал Алмаз Нигматзянов (Сабинский район). Все участники получили благодарственные письма от организаторов. Участники, занявшие призовые места были награждены дипломами и подарочным сертификатом магазина «Азимут».