Казань примет IV детский Фестиваль спортивных единоборств

21 декабря 2018 11:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Более 500 юных спортсменов поборются в Казани за призовые места в рамках детского Фестиваля спортивных единоборств. Масштабный турнир посвящен 100-летию образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и пройдет 22 декабря в спортивном зале Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма.

Это уже IV детский Фестиваль спортивных единоборств, который с успехом проводит региональная общественная организация «Детский спортивный клуб единоборств и дзюдо Республики Татарстан». Традиционный турнир носит открытый статус, участие в нем принимают сильнейшие борцы ведущих спортивных школ Республики Татарстан, а также регионов Поволжья.

На этот раз выявлять сильнейшего участники соревнований будут одновременно сразу в четырех видах спортивных единоборств – дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбе. В борьбу за медали вступят младшие юноши от 10 до 13 лет в различных возрастных и весовых категориях.

Предварительные поединки начнутся 22 декабря с 10 часов. А в 13:00 состоится церемония торжественного открытия соревнований, участниками которого, помимо юных спортсменов и представителей команд, станут почетные гости – ветераны спорта и комсомольского движения РТ.

После окончания церемонии торжественного открытия пройдут финальные поединки за звание победителя и призера соревнований. Своих обладателей ожидают памятные призы, 55 золотых медалей, 55 – серебряных и 120 бронзовых.