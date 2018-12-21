Самбисты определят абсолютного чемпиона области

21 декабря 2018 12:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Турниры пройдут как в классическом, так и в боевом самбо.

Абсолютный чемпионат Омской области по спортивному и боевому самбо среди мужчин пройдет 22 декабря в здании Омского велотрека (ул. Вавилова, 45/1). Соревнования соберут порядка 50-ти спортсменов из различных спортивных клубов Омска и области.

Торжественное открытие намечено на 12:00.

Участники разыграют медали в 6-ти категориях: до 62, 68, 74, 82, 90 и свыше 90 кг. Главным рефери турнира выступит судья всероссийской категории Александр Горбунов.

Стоит заметить, что на соревнованиях по боевому самбо можно увидеть не только «чистых» представителей «самообороны без оружия», но и спортсменов из других видов спорта. Так, в прошлом году в весовой категории до 62 кг чемпионом стал призер всероссийских соревнований и первенства России по греко-римской борьбе Никита Кожевников («Шторм»). А победитель международного турнира имени Алексея Тищенко-2014, экс-боксер Вячеслав Свищёв выиграл «серебро» в весе до 68 кг.

При этом, у многих борцов тренерами выступают известные специалисты и даже действующие спортсмены. Среди них, например, Александр Горбунов, Андрей Корешков, Дмитрий Ирлицин, Александр Шлеменко, Сергей Шуралёв, Римма Галиева и другие.