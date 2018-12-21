Праздник на гимнастическом ковре!

21 декабря 2018 12:15 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В канун Нового года во Дворце художественной гимнастики состоится традиционное региональное первенство Омской области на призы Деда Мороза.

Встретить праздник во Дворце изъявили желание более двух сотен юных гимнасток – представительниц школ Омска, а также соседнего Новосибирска. Впрочем, помимо новогодних подарков, медалей и кубков у Деда Мороза припасены для участниц и особые призы. Тренеры главной команды нашего региона будут отсматривать кандидаток на место в команду, которая поучаствует в первенстве Сибирского федерального округа, запланированном на конец января. Оно также пройдет в Омске. Кроме того, юные грации смогут выполнить нормативы до 1 спортивного разряда.

Торжественное открытие состоится 26 декабря в 14:00 во Дворце художественной гимнастики (ул. Тимуровский проезд, 10). Соревнования будут идти с 26 по 28 декабря. Награды разыграют в 9-ти возрастных группах у личниц, а также в двух среди спортсменок, выступающих в групповых упражнениях.