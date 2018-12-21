В Арске открылась новая лыжная база

21 декабря 2018 12:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

21 декабря в Арске открылась новая блочная модульная лыжная база. Спортивный объект получил название «Казансу».

Напомним, строительство блочных модульных лыжных баз было включено в программу строительства универсальных спортивных площадок с 2017 года на основании проводимого Министерством анализа потребности в строительстве подобных спортивных объектов.

Блочные модульные лыжные базы представляют собой однотипные модульные здания, установленные в непосредственной близости от детско-юношеских спортивных школ и лыжных трасс. Концептуальное решение конструкции заключается в создании полноценного спортивного сооружения на базе существующих лыжных трасс.

Проект блочной модульной лыжной базы разрабатывался совместно с Федерацией лыжных гонок РТ для возможности учёта специфики этого вида спорта, а также для возможности размещения как ДЮСШ, так и массового проката лыж среди населения.

Площадь спортивного объекта предусматривает зоны для переодевания, туалеты, душевые, тренерские, помещения для хранения и обслуживания лыж, 100 комплектов лыжной экипировки, снегоход и помещение для его хранения. Одновременно в ней могут находится порядка 30 человек. Это многофункциональный объект, в период отсутствия снега может использоваться при проведении мероприятий по бегу, катанию на велосипедах и лыжероллерах, а также сдачи норм ГТО.