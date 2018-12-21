Дмитрий Крикорьянц принимает участие в расширенной коллегии Минспорта РФ

21 декабря 2018 13:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Собравшиеся обсуждают план спортивных мероприятий на 2019 год, а также вопросы подготовки сборных команд России к Олимпийским играм в Токио.

Сегодня в учебно-тренировочном центре «Новогорск» (Химки, Московская область) проходит всероссийская расширенная коллегия Министерства спорта России с участием представителей субъектов РФ. В числе приглашенных – министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Участники коллегии рассмотрят ход реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», разберут вопросы формирования Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год, а также обсудят вопрос подготовки спортивных сборных команд России к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в японском Токио.