Дмитрий Крикорьянц принимает участие в расширенной коллегии Минспорта РФ - Советский спорт
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Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Ак Барс
    Трактор
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Звезда
    Дизель
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Торпедо
    Автомобилист
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 21:30
    Жирона
    Хетафе
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 23:00
    Вулверхэмптон
    Ливерпуль
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 23:00
    Реал Сосьедад
    Алавес
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Райо Вальекано
    Леванте
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Вильярреал
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Анже
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Бордо
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Лилль
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монако
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монпелье
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    ПСЖ
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Кан
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Ренн
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Сент-Этьен
    Дижон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Страсбург
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Валенсия
    Уэска
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Леганес
    Севилья
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Бетис
    Эйбар
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Барселона
    Сельта
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетик Б
    Вальядолид
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетико М
    Эспаньол
    0
    0
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    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
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    Сибирь
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
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    Северсталь
    0
    0
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    17-й тур
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    Лацио
    Кальяри
    0
    0
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    Авангард
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
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    СКА
    ЦСКА
    0
    0
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    Фрозиноне
    0
    0
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    0
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    0
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    0
    0
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    0
    0
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    0
    0
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    0
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    • 21 декабря 2018 13:24Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

    Дмитрий Крикорьянц принимает участие в расширенной коллегии Минспорта РФ

    Собравшиеся обсуждают план спортивных мероприятий на 2019 год, а также вопросы подготовки сборных команд России к Олимпийским играм в Токио.

    Сегодня в учебно-тренировочном центре «Новогорск» (Химки, Московская область) проходит всероссийская расширенная коллегия Министерства спорта России с участием представителей субъектов РФ. В числе приглашенных – министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

    Участники коллегии рассмотрят ход реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», разберут вопросы формирования Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год, а также обсудят вопрос подготовки спортивных сборных команд России к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в японском Токио.

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