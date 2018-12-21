«Омские орлята» начинают юбилейный сезон - Советский спорт
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    • 21 декабря 2018 14:35Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

    «Омские орлята» начинают юбилейный сезон

    Стали известны районы, которые примут матчи второго отборочного этапа престижных хоккейных соревнований.

    Соревнования второго этапа V первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята» стартуют в Черлаке – с 4 по 6 января. В хоккейных баталиях примут участие команды-победительницы первого (муниципального) этапа из Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского, Нововаршавского, Оконешниковского и Черлакского районов.

    Поздравить юных хоккеистов планирует приехать немало почетных гостей, среди которых советник губернатора Омской области, член совета директоров ХК «Авангард», куратор проекта Евгений Шастин, глава Черлакского района Евгений Сокуренко, предприниматель Александр Курило и многие другие.

    Также игры межрайонного этапа соревнований пройдут в Одесском (11-13 января), Тюкалинске (25-27 января) и Седельниково (8-10 февраля). По итогам зональных турниров определятся по две лучшие команды, которые отправятся на финал соревнований. В новом сезоне решающая борьба за трофей запланирована в Тюкалинске (15-17 марта).

    Между тем, в некоторых районах области муниципальный этап турнира еще продолжается. Точное количество участвовавших в «Омских орлятах» команд станет известно лишь перед самым Новым годом. Напомним, что в прошлом сезоне соревнования собрали 130 команд – это более 1500 юных хоккеистов.

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