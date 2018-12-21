В Воркуте спортсмены школы «Заполярный ринг» успешно справились с испытаниями комплекса ГТО

В зале воркутинского Дворца бокса прошла акция «ГТО - узнай свои возможности». Спортсмены детско-юношеской спортивной школы бокса «Заполярный ринг» показали свои возможности и успешно прошли следующие испытания:
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- прыжок в длину с места;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- поднимание туловища из положения лежа на полу.
В каждом виде испытания был отмечен рекордсмен и награжден дипломом. Вручение провел Глава города, муниципальный Посол ГТО – Юрий Долгих. Он выразил благодарность спортсменам, которые, несмотря на тяжелые тренировки, с радостью приняли участие в акции, и призвал пройти весь путь к получению знака отличия ГТО.
Лучшие результаты в выполнении нормативов:
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье - Михеев Дмитрий;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу - Федоров Максим;
- прыжок в длину с места - Шафигулин Николай;
- подтягивание из виса на высокой перекладине - Рахимов Ильтан;
- поднимание туловища из положения лежа на полу - Байдюк Виктор.
Как отметили в муниципальном центре тестирования ГТО, единственной девушкой, которая приняла участие в выполнении нормативов стала Анна Ярукова.