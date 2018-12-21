Более 13 миллионов вложат в развитие спортивной инфраструктуры сельских школ в ЕАО в 2019 году

21 декабря 2018 15:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Еврейская автономная область

В 2019 году планируется отремонтировать спортивные залы в 2 школах и оборудовать 3 площадки открытых плоскостных спортивных сооружений. Объем финансовых средств на эти цели составит 13, 7 млн рублей.

Проект по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

- Регион участвует в проекте в течение четырех лет. За это время созданы современные условия для занятий физкультурой и спортом уже в 30 сельских школах и эта работа будет продолжена. На сегодняшний день у нас 74% учащихся на селе занимаются физической культурой и спортом во внеурочное время, а развитие спортивной инфраструктуры в школах позволит вовлечь в здоровый образ жизни еще больше детей и подростков, – отметил губернатор области Александр Левинталь.

В общеобразовательных организациях Еврейской автономной области, расположенных в сельской местности, с 2014 по 2017 годы были отремонтированы спортивные залы в 19 школах, перепрофилированы имеющиеся аудитории под спортивные залы в 5 сельских школах, оборудованы 5 площадок открытых плоскостных спортивных сооружений. В 2018 году отремонтированы спортивные залы в 2 сельских школах и оборудованы 5 площадок открытых плоскостных спортивных сооружений.

В отремонтированных спортивных залах установлены светодиодные лампы, оборудованы мягкие стеновые протекторы, современное безопасное напольное покрытие, установлены баскетбольные щиты, складные мини-футбольные ворота.

Объем финансовых средств, затраченных на приобретение спортивного оборудования, отвечающего современным требованиям, капитальный ремонт школьных спортивных залов, за четыре года составил более 76,9 млн. рублей (в этом году – 18,3 млн. рублей).

Отметим, задачи по увеличению количества людей, ведущих здоровый образ жизни, а также повышению до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, поставлены Президентом России в новом майском указе № 204.