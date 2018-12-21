Владимир Колчин провел совещание по вопросам реализации проекта ПФО по поддержке детского и юношеского хоккея «Золотая шайба»

21 декабря 2018 16:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

20 декабря 2018 года под руководством помощника полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимира Колчина прошло совещание по вопросам реализации проекта по поддержке детского и юношеского хоккея в ПФО «Золотая шайба».

В работе приняли участие представители Министерства спорта Нижегородской области, Нижегородской областной федерации хоккея России, Нижегородского отделения клуба «Золотая шайба», Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

В ходе рабочего совещания рассмотрены вопросы оптимизации системы управления и сопровождения проекта «Золотая шайба». В частности, решено передать полномочия по координации реализации проекта ПФО «Золотая шайба» Нижегородской областной федерации хоккея России.

Также в рамках проекта по поддержке детского и юношеского хоккея «Золотая шайба» в сезоне 2018-2019 гг. планируется организовать окружной турнир по хоккею среди любительских студенческих команд субъектов Приволжского федерального округа в г. Нижнем Новгороде. Министерству спорта Нижегородской области поручено начать работу по подготовке мероприятия.

В Республике Татарстан сейчас проходят массовые соревнования в рамках проекта «Золотая шайба». Финальные соревнования муниципальных образований Республики Татарстан пройдут с 1 по 8 января 2019 года. Победитель примет участие во втором этапе соревнований, где будет бороться за победу с командами других субъектов Российской Федерации.

Стоит отметить

Победителем Всероссийского финального соревнования Клуба "Золотая шайба-2018" среди юношей 2003-2004 годов рождения стала команда «Олимп» из Мамадыша Республика Татарстан, обыграв команду «Олимп» из поселка Майский Вологодской области со счетом 3-1, где капитан команды татарстанцев Булат Бинков оформил хет-рик, принеся своей команде победу и золотую медаль.