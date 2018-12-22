Владимир Леонов выступил на расширенном заседании коллегии Минспорта России

22 декабря 2018 16:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

21 декабря в Учебно-тренировочном центре «Новогорск» состоялось расширенное заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации.

Мероприятие прошло под председательством Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и при участии Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец, председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёва, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и общероссийских спортивных федераций.

Обращаясь к членам коллегии Минспорта и приглашенным на мероприятие, Ольга Голодец заявила, что 2018 год стал очень успешным для российского спорта:

«В нашей стране были проведены крупнейшие международные соревнования, прежде всего, Чемпионат мира по футболу. Это огромное политическое спортивное событие, которое изменило отношение россиян к спорту в целом и отношение многих стран к Российской Федерации. Организация и те нововведения, которые были внедрены во время Чемпионата мира, взяты на вооружение многими регионами и федерациями».

Вице-премьер отметила успешное выступление российских спортсменов на международной арене: «327 раз россияне поднимались на пьедесталы почёта. Они завоевали 146 золотых медалей. Это блестящий результат».

Ольга Голодец также акцентировала внимание на совершенствовании системы подготовки спортивного резерва и подготовке детских тренеров.

Глава Минспорта России Павел Колобков подвёл предварительные спортивные итоги года.

«Ключевым нашим показателем, учитывая, что Президент и Правительство Российской Федерации ориентируют нас на развитие массового спорта, является процент вовлечённости граждан в занятия спортом, – сказал он. – Если к началу 2018 года процент составлял 36,8 %, то на конец года мы прогнозируем 37,8 %. Этот показатель соответствует тем задачам, которые были поставлены в нашей Стратегии развития физической культуры и спорта. Результаты вовлечённости населения в занятия спортом формируются за счёт учащихся и студентов, вовлечённость молодёжи составляет 79%. Ежегодно по линии массового спорта мы проводим около 300 физкультурных мероприятий, в которых принимают участие около 20 млн человек».

Министр напомнил, что в этом году была утверждена Концепция развития студенческого спорта до 2025 года, приоритетными направлениями которой являются модернизация системы физического воспитания и развитие массового студенческого спорта и спортивного резерва в вузах и ссузах, обеспечение их спортивной инфраструктурой, расширение сети студенческих спортивных клубов и увеличение количества студенческих спортивных лиг.

Ещё одним важным отраслевым направлением Павел Колобков назвал реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По его словам, сейчас в нашей стране функционируют около 2,5 тысячи центров тестирования. Число выполнивших нормативы на знаки отличия ГТО составило более 1,6 млн человек.

Говоря о результатах российских спортсменов на международных стартах, глава Минспорта России сообщил, что по итогам чемпионатов мира по летним олимпийским видам спорта сборная России заняла третье место в неофициальном общекомандном зачёте после Китая и США, а по итогам чемпионатов Европы по летним олимпийским видам спорта – первое место как по количеству золотых, так и по общему количеству медалей. Кроме того, сборная России уверенно победила на III летних юношеских Олимпийских играх. Стабильно высокие результаты показывают россияне и в неолимпийских видах спорта.

«В 2018 году мы провели более 350 международных соревнований, самым значимым из которых стал Чемпионат мира по футболу FIFA, – отметил Павел Колобков. – Сейчас перед нами стоит задача обеспечить наследие Чемпионата мира, стадионы и площадки будут использованы не только для футбола, но и для других видов спорта».

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в своем выступлении отметил успехи Республики Татарстан в части выступления татарстанских спортсменов на международных соревнованиях, строительства объектов спортивной инфраструктуры, а также увеличения вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом.

«В мае Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача – вовлечение 55% граждан в занятия физической культурой и спортом к 2024 году, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва. Федеральный проект «Спорт – норма жизни», входящий в структуру национального проекта «Демография», и его региональные аналоги определяют ближайшее развитие отрасли до 24 года. В своем региональном проекте мы также постарались учесть основные направления федерального проекта с добавлением республиканской составляющей.

Считаю, что для достижения стратегической цели к 24 году 55-ти процентов систематически занимающихся спортом (В РТ 57%) основной акцент нужно направить на повышение спортивной активности населения среднего и старшего возраста. Здесь необходимо активное внедрение комплекса ГТО, создания условий по месту жительства и работы, а также популяризация новых форм привлечения населения к спорту», - подчеркнул Владимир Александрович.

Также министр спорта Татарстана обратил внимание собравшихся на необходимость привлечения специалистов по спорту на работу в сельские местности и усиления кадровой составляющей по работе с населением, где нужны новые специалисты для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту.

В ходе заседания коллегии были рассмотрены такие вопросы, как реализация Минспортом России Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации к Играм XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио (Япония), формирование Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год и другие.