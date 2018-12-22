В Казани стартовали командные первенство и чемпионат РТ по бадминтону

22 декабря 2018 16:57 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В турнирах принимают участие представители сильнейших районов Республики Татарстан. Сегодня и завтра в Центре бадминтона команды Азнакаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Балтасинского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Муслюмовского, Нижнекамского, Рыбно-слободского, Сабинского, Тетюшского районов, коллектив из Набережных Челнов и команды Казани Приволжского, Советского и Московского районов будут бороться за призовые места.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, заслуженный тренер России, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ Ольга Павлова, министр спорта РТ Владимир Леонов, директор ЦСП МС РТ Михаил Смолкин, декан факультета спорта, профессор Поволжской академии спорта Роберт Бикмухаметов и президент Федерации бадминтона РТ Юрий Чаплыгин.

Участников и гостей соревнований поприветствовал министр спорта РТ Владимир Леонов:

«Добрый день дорогие друзья, коллеги, наш спортивный резерв! Я очень рад здесь присутствовать потому, что, сегодня говоря слово «бадминтон» на федеральном или международном уровне, в нашей стране у многих он ассоциируется с нашим городом и Республикой. У нас есть такой уникальный и единственный в России Центр бадминтона, в который съезжаются самые лучшие спортсмены Республики.

Мы встречаемся с вами в канун Нового года, поэтому кончено всех нас поздравляю с замечательным спортивным годом, насыщенным событиями! Так же я хочу анонсировать, что в мы получили право проведения в следующем году в Казани юношеского чемпионата Мира по бадминтону. К нам в город приедут лучшие юниоры со всего мира и это большая честь для нас, это тоже большая победа. Занимайтесь бадминтоном, он развивает не только физически, но и умственно. Выражаю благодарность нашей федерации за то, что делает бадминтон более популярным. Всем удачи и здоровья, и пусть победит сильнейший!»

Присоединяясь и продолжая слова министра выступила депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, заслуженный тренер России, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ Ольга Павлова. Она отметила, что подводить итоги, проводить соревнования, отбирать и награждать лучших в канун Нового года стало доброй традицией.

В завершении церемонии открытия почетные гости наградили победителей соревнований в этом виде спорта по итогам 2018 года, лучших бадминтонистов и тренеров этого сезона в Татарстане.