Балашиху ждет омский «Шторм»!

23 декабря 2018 09:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Мороз и холодный ветер не помешали участникам турнира по хоккею на валенках разыграть награды и зарядиться отличным новогодним настроением.

У СКК имени Виктора Блинова прошел не совсем обычный турнир, организованный совместно хоккейным клубом «Авангард» и областным Минспорта. 16 команд, по три человека каждая, сыграли в хоккей на снежной площадке и в валенках.

— Главная наша цель не меняется – это привлечение омичей к здоровому образу жизни и популяризация спорта, — рассказал заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Антон Скоробогатов. — У нас уже есть опыт проведения турниров по хоккею на валенках. Это соревнования для любителей, и в нашем регионе они уже становятся доброй традицией. Приятно, что сегодня мы проводим его совместно с хоккейным клубом «Авангард». Мы нашли полное взаимопонимание по всем вопросам, и у нас есть планы сделать такой турнир традиционным. Ведь и на этот турнир отбоя от желающих поучаствовать не было! Участники зарегистрировались в первый же день после объявления. Это еще раз подтверждает, что хоккей в Омске любят, ценят и играют в него в любых условиях: на льду, на снегу, на песке.

Несмотря на не самые приятные погодные условия, никто из участников не отказался от борьбы. Нашлись у участников и отважные болельщики. На турнире они не скучали: участвовали в конкурсах и зимних забавах в компании прекрасных девушек из группы поддержки «Черри» и маскота Ястреба.

— Сегодня у нас здесь проходит очень интересный блиц-турнир, в котором участвуют люди разного возраста, разных профессий и увлечений. Объединяет их одно – любовь к хоккею, — говорил руководитель ивент-направления ХК «Авангард» Александр Костяков. — Лучшая команда отправится в Балашиху на домашние матчи «Авангарда». В Омске уже не первый раз проходит турнир по хоккею на валенках, и мы тоже решили порадовать любителей спорта. Думаю, уже этой зимой мы проведем еще как минимум одни соревнования.

Борьба за главный приз разыгралась нешуточная. Уступать не хотел никто, и все матчи проходили в упорной борьбе.

— Очень хочется победить, поехать в Балашиху и поддержать нашу любимую команду на трибунах, — говорил игрок «Беркута» Дмитрий Ильин. — Но есть, конечно, и чисто спортивный интерес! В последний раз я играл на валенках в детстве. Вот точно так же ставили во дворе ворота и играли с ребятами. Так что здорово вспомнить!

Команда «Беркут», кстати, уже была участником хоккейного турнира, правда, на песке. Тогда путь в финал им закрыли хоккеисты «Факела». И надо же было такому случиться, что и на этот раз попасть в число финалистов им помешала та же команда! Ну а в решающей встрече, где определилась судьба главного приза, со счетом 6:4 победу, теперь уже у «Факела», вырвали игроки «Шторма». Чемпионам помогли опыт и сыгранность — эти спортсмены давние участники городских флорбольных баталий. Теперь им предстоит поездка в Подмосковье. «Штормовцы» станут свидетелями матчей «Авангарда» 15-го и 17-го января, когда наша команда сыграет с «Салаватом Юлаевым» и ХК «Сочи».