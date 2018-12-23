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    • 23 декабря 2018 09:45Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

    Мартин Малютин блеснул в компании звезд

    Омич выиграл две золотые медали на международном турнире «Кубок Владимира Сальникова».

    21 и 22 декабря в петербургском «Центре плавания» проходили XII Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова». В этом году турнир вошел в график мероприятий Международной федерации водных видов спорта (FINA). В Северную столицу приехали пловцы из 14 стран мира. В числе участников — действующие мировые рекордсмены, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. В Санкт-Петербурге выступили олимпийская чемпионка датчанка Пернилла Блуме, обладатель мирового рекорда на дистанции 50 м баттерфляем украинец Андрей Говоров, лидер белорусской сборной Евгений Цуркин, лидеры официального рейтинга Всероссийской федерации плавания Климент Колесников, Антон Чупков, Анастасия Фесикова, Евгений Рылов, Кирилл Пригода и другие ведущие пловцы.

    — Этот турнир — хороший подарок для болельщиков, которые могут увидеть победителей и призеров чемпионата мира в Китае, — отметил в ходе церемонии открытия глава всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. — 2018 год дал нам много поводов для гордости. Успешно провела наша юношеская сборная Олимпийские игры и континентальное первенство. На чемпионате Европы в Глазго у нас было лучшее выступление за всю историю! Наконец, в Ханчжоу мы с мировыми рекордами вышли на новые рубежи.

    Не затерялись в компании звезд плавания и омские пловцы. Отличного результата добился серебряный призер чемпионата мира 2018 года в составе эстафетной команды Мартин Малютин. Омич завоевал две золотые медали. В первый день турнира Малютин был лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3:41.14 минуты. Серебряную награду выиграл немец Флориан Веллброк (3:41.80 минуты), а замкнул тройку Ярослав Потапов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ (3:43.58).

    Сегодня, 22 декабря, Мартину Малютину не было равных на 200-метровке вольным стилем. Результат омича — 1:42.73 минуты. Вторым на финише был москвич Владислав Гринев (1:43.21), а третье место досталось еще одному столичному пловцу Николаю Снегиреву (1:43.94).

    Еще одному представителю омского плавания — Рустаму Гадирову — удалось пробиться в финал на 200 метрах брассом, где наш спортсмен стал пятым. Воспитанник омской школы Григорий Тарасевич, ныне выступающий за команду Татарстана, выиграл золотую медаль на дистанции 200 метров на спине.

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