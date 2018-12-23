Мемориал Булатовых задает планку для мировой легкой атлетики

23 декабря 2018 09:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Результаты некоторых победителей оказались лучшими на старте сезона в мире и Европе.

Накануне в легкоатлетическом манеже спортивной школы олимпийского резерва прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике «XXXXII Мемориал Георгия, Владимира и Вадима Булатовых». На турнир собралось более 200 спортсменов, среди которых было немало именитых атлетов, имеющих серьезные достижения как на российской, так и на международной аренах.

К примеру, вновь на Мемориал Булатовых приехали призер чемпионата страны, мастер спорта из Уфы Данил Стрельников, чемпионка страны среди юниоров, рекордсменка континента в беге на 400 м Полина Миллер из Алтайского края, мастер спорта международного класса Егор Николаев из Башкортостана и другие.

Практически все вышеперечисленные атлеты сумели показать себя во всей красе. Уже в первом забеге на 300 м алтайская бегунья Полина Миллер задала темп для всех участников, показав время 37,91. Догнать ее так никто и не сумел. Более того, сибирячка смогла показать лучший результат сезона в Европе. Это достижение было встречено бурными аплодисментами омских ценителей легкой атлетики.

Кроме того, Полина Миллер установила и новый рекорд России для соревнований в закрытых помещениях, побив предыдущее достижение Натальи Бочиной, которое равнялось 37,94. Стоит заметить, что Наталья Бочина является серебряным призером Олимпийских игр 1980 года и, наверняка, новую звезду легкой атлетики Полину Миллер, которой всего 18 лет, ждет не менее серьезный успех.

К слову, об этом и других достижениях участников Мемориала Булатовых-2018 зрителей оповещал небезызвестный комментатор Вадим Злобин – технический делегат всероссийской федерации легкой атлетики, постоянный диктор Сибирского международного марафона последних лет. Вместе с омичкой Ольгой Несговоровой он радовал зрителей, тренеров и судей своими выкладками и сравнениями с мировыми результатами.

– Хочу заметить, что международная федерация легкой атлетики следит не только за индивидуальными результатами легкоатлетов по всему миру, но и составляет определенный рейтинг турниров, на которых были показаны те или иные достижения, – пояснил Вадим Злобин. – Наверняка высокие баллы получит Омская область. Именно потому, что здесь показываются лучшие результаты на континенте.

В этой связи помогла омскому турниру и Нигина Тухтаева из Курганской области Она также показала лучший результат сезона в Европе, пробежав 600-метровку за 1.30,55, установив новую планку для европейских атлетов.

– Приезжаю в Омск уже 6-7 лет, постоянно попадаю в призовую тройку, – уточнила Нигина Тухтаева. – Рада, что удалось безболезненно перейти во взрослую категорию. Настроение всегда отличное, потому что любые соревнования считаю праздником. В Омске много знакомых, поэтому приезжаю с удовольствием.

А вот Савелий Савлуков из Алтайского края на той же дистанции показал второй результат сезона по России – 1.19,76. Он опередил даже Данила Стрельникова (1.21,19), который первенствовал на этой дистанции в прошлом году. Кстати, такой же результат был и у омича Станислава Сукова, поэтому обоим спортсменам были вручены серебряные медали.

Не совсем удачно складывалась для уфимца Стрельникова гонка-критериум, которая проводится на омских соревнованиях лишь второй год подряд. На мемориале Булатовых-2017 Данил грамотно распределил силы по всем дистанциям и в финале оказался заметно быстрее омича Олега Новожилова, однако нынче он уступил пальму первенства другому представителю Омской области – Александру Филиппову из Академии МВД.

По традиции на соревнования приехали вдова Владимира Булатова Людмила Викторовна и сын Вадима Булатова Юрий. Вместе с первым заместителем министра спорта Омской области Андреем Хромовым и председателем президиума федерации легкой атлетики Омской области Сергеем Ворониным они открывали турнир и награждали лучших спортсменов.

Андрей Хромов вручил омским атлетам удостоверения и знаки согласно выполненным спортивным званиям. Теперь официально мастером спорта России являются Григорий Маляренко и Матвей Рудник, мастером спорта международного класса – Алёна Филюшкина и Марина Ковалёва. Более того, известной омской спортсменке, чемпионке мира, победительнице Сурдлимпийских игр-2017 Алёне Филюшкиной вручили и знак «заслуженный мастер спорта». Также лучшим тренером 2018 года был признан Сергей Колмаков, а лучшим спортсменом – Ирина Иванова.

Программа турнира в этом году была рассчитана на один день – юноши и девушки преодолевали дистанции 60, 600 и 1000 м, 60 м с барьерами, выполняли прыжки в высоту, длину и с шестом, толкание ядра. У мужчин и женщин значились забеги на 60, 300 и 600 м, 1 милю, а также прыжки с шестом (женщины), в высоту (мужчины).

Отлично провел турнир призер первенства России и спартакиады молодежи 2018 года Матвей Рудник. Он победил с результатом 2 м 15 см, опередив Павла Кучуркина из Башкирии и Романа Зиновьева из Омской области (оба – 2 м 10 см).

– Результатом, если честно, я не доволен, хотелось прыгнуть выше 2,15, - признался Матвей Рудник. – Но это начало сезона, далее старты пойдут одни за другими, результаты должны улучшаться. Но рад, что опередил более взрослых ребят, некоторых моих друзей. Я уже выигрывал на Мемориале Булатовых, но еще по юниорам. Три года назад показал результат 2 метра ровно.

Отметим, что Мемориал Георгия, Владимира и Вадима Булатовых, традиции которого были заложены еще в далеком 1976 году – один из крупнейших турниров страны в начале зимнего сезона.