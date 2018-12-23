«НИКА» дома уверенно обыграла курский "Динамо-Фарм"

23 декабря 2018 20:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сыктывкарская «НИКА» сегодня, 23 декабря, в рамках Суперлиги-1 чемпионата России по баскетболу на своем поле принимала «Динамо-Фарм» (Курск). Гости идут выше в турнирной таблице, но после отчетной встречи у подопечных Дмитрия Шумихина появилась возможность догнать оппоненток.



Начало поединка вселило в болельщиков оптимизм – «НИКА» повела 8-0, вынудив гостей ошибаться и еще в дебюте первой четверти использовать подряд два тайм-аута, то есть оперативно вносить корректировки по ходу первой половины игры тренерский штаб «Динамо» уже не мог. Так что достучаться до своих игроков Момир Тасич смог только после первого периода, который сыктывкарки выиграли со счетом 29-15.



Впрочем, вторая десятиминутка получилась диаметрально противоположной. У гостей пошел бросок, особенно с трехочковой отметки. Например, Александра Сиямкина, набравшая за игру 30 очков, реализовала 8 (!) из 12 дальних выстрелов. До этой встречи у нее было в активе за весь сезон в Суперлиге только две точные «трешки» (из 19 попыток).



Как результат, 16-25 и общие 45-40 по итогам первой половины игры. Уже в дебюте третьей четверти «Динамо» счет сравняло, но радость оказалась преждевременной. «НИКА», почувствовав, что соперник может поймать кураж, атакующий порыв Курска убила. Счет 51-49 превратился волшебным образом в 62-49 – рывок в 11 очков, пожалуй, заставил гостей попрощаться с надеждами на итоговый успех. Закончилась же третья четверть при 69-54 на табло.



Заключительная четверть по сути стала формальностью – забрали ее с небольшим преимуществом соперницы. Итоговый счет матча: 82-69 в пользу «НИКИ».



26 очков и 6 подборов набрала Екатерина Мащенкова, 12+5 у Екатерины Рябовой. У Евгении Окснер 11 очков, 8 результативных передач и 5 перехватов.



Завтра команды проведут ответный поединок, который станет для «НИКИ» заключительным в 2018 году.