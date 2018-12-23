«НИКА» дома уверенно обыграла курский "Динамо-Фарм" - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:00
    Автомобилист
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Слован
    Металлург Мг
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
    • 23 декабря 2018 20:45Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

    «НИКА» дома уверенно обыграла курский "Динамо-Фарм"

    Сыктывкарская «НИКА» сегодня, 23 декабря, в рамках Суперлиги-1 чемпионата России по баскетболу на своем поле принимала «Динамо-Фарм» (Курск). Гости идут выше в турнирной таблице, но после отчетной встречи у подопечных Дмитрия Шумихина появилась возможность догнать оппоненток.

    Начало поединка вселило в болельщиков оптимизм – «НИКА» повела 8-0, вынудив гостей ошибаться и еще в дебюте первой четверти использовать подряд два тайм-аута, то есть оперативно вносить корректировки по ходу первой половины игры тренерский штаб «Динамо» уже не мог. Так что достучаться до своих игроков Момир Тасич смог только после первого периода, который сыктывкарки выиграли со счетом 29-15.

    Впрочем, вторая десятиминутка получилась диаметрально противоположной. У гостей пошел бросок, особенно с трехочковой отметки. Например, Александра Сиямкина, набравшая за игру 30 очков, реализовала 8 (!) из 12 дальних выстрелов. До этой встречи у нее было в активе за весь сезон в Суперлиге только две точные «трешки» (из 19 попыток).

    Как результат, 16-25 и общие 45-40 по итогам первой половины игры. Уже в дебюте третьей четверти «Динамо» счет сравняло, но радость оказалась преждевременной. «НИКА», почувствовав, что соперник может поймать кураж, атакующий порыв Курска убила. Счет 51-49 превратился волшебным образом в 62-49 – рывок в 11 очков, пожалуй, заставил гостей попрощаться с надеждами на итоговый успех. Закончилась же третья четверть при 69-54 на табло.

    Заключительная четверть по сути стала формальностью – забрали ее с небольшим преимуществом соперницы. Итоговый счет матча: 82-69 в пользу «НИКИ».

    26 очков и 6 подборов набрала Екатерина Мащенкова, 12+5 у Екатерины Рябовой. У Евгении Окснер 11 очков, 8 результативных передач и 5 перехватов.

    Завтра команды проведут ответный поединок, который станет для «НИКИ» заключительным в 2018 году.

    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта