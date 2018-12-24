Сахалинцев ждет масса спортивных мероприятий в дни празднования Нового года - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 11:28Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

    Сахалинцев ждет масса спортивных мероприятий в дни празднования Нового года

    Декада спорта пройдёт в Южно-Сахалинске с 25 декабря текущего года по 8 января 2019-го.

    Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области и подведомственные ему учреждения приготовили для жителей и гостей областного центра массу спортивных и развлекательных мероприятий.

    25 декабря:

    - Новогодний турнир по дзюдо среди юношей. В мероприятии примут участие более 100 спортсменов. Место проведения: УТЦ «Восток» (пр. Мира, 501). Начало в 10:30. Организатор – Спортивная школа самбо и дзюдо.

    - Новогодние соревнования по волейболу «На призы Деда Мороза» среди учащихся 1-го года обучения. Место проведения: ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» (ул. А.М. Горького 7/3). Начало в 10:30. Весёлые старты будут проходить до 29 декабря;

    - В Спортивной школе олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области откроется выставка детского рисунка «Со спортом мы дружны» (ул. Ленина, 254 В) воспитанников школы. Выставка продлится до 5 января 2019 года. Также с 25 декабря по 8 января в спортшколе пройдут подготовительные тренировки к открытому первенству Холмского городского округа.

    28 декабря:

    - Турнир ОГАУ «ФК «Сахалин» по художественной гимнастике на призы «Деда Мороза». Соревнования охватят около 80 участников. Место проведения: СК «Олимпия-Парк». Начало в 10.00 часов.

    2 января:

    - Экскурсия и катания на ледовой арене Дворца спорта «Кристалл» (ул. А.М. Горького, 29). Приглашаются дети и их родители. Выдача коньков и посещение бесплатное. Начало в 12.00 часов.

    3 января:

    - Новогодние веселые старты от школы летних видов спорта им. Э.М.Комнацкого для учащихся 2008 годов рождения и моложе, а также их родителей. В нём примут участие около 70 человек. Начало в 11.00 часов;

    - Массовый спуск дедов морозов на СТК «Горный воздух». Приглашаются дети и взрослые. Обязательное условие - хорошее настроение и карнавальный атрибут. Начало в 11:00 часов.

    4 января:

    - Массовые детские соревнования по лыжным гонкам. В мероприятии примут участие около 200 спортсменов. Место проведения: лыжня в селе Троицкое (ул.Центральная,39а). Начало в 11.00 часов.

    - Соревнования на «Приз зимних каникул» от СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду. Состязания охватят около 100 человек. Место проведения: гора Парковая. Начало в 9.30 часов.

    - Турнир по боксу среди воспитанников ОГАУ «СШ «Кристалл» (ул. А.М. Горького, 29). Количество участников: около 50 человек. Начало в 12.00;

    - Зимний чемпионат и первенство Сахалинской области по легкой атлетике «Рождественские старты». Мероприятие является отборочным для участия в Чемпионате и первенствах ДВФО. В нём примут участие до 200 спортсменов. Место проведения: стадион «Спартак». Начало в 11.00 часов.

    6 января:

    - Физкультурное мероприятие «Рождественский карнавал» на горе Парковая от СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду. Количество участников: около 100 человек. Начало в 10:30 часов.

    7 января:

    - Традиционная массовая лыжная гонка для любителей и профессионалов «Рождественская лыжня» в селе Троицком Анивского района (ул.Центральная, 39а). Начало в 11:00 часов.

    - Рождественские массовые катания на коньках, сопровождаемые тематической музыкой, светом и видео. Место проведения: ДС «Кристалл» (ул.А.М.Горького, 29). Начало в 12.00 часов.

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