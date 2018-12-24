Сильнейших лыжников определили на Сахалине - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 11:30Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

    Сильнейших лыжников определили на Сахалине

    Первые региональные состязания этого года состоялись в областном центре. Лучших лыжников выявили на «Гонке сильнейших».

    В соревнованиях приняли участие спортсмены из Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Долинского, Макаровского, Поронайского, Анивского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.

    - В прошлом году было рекордное количество участников -137 лыжников, в этом немного меньше - 122. Я думаю, что если бы было побольше снега, то было бы больше участников. В этом году погода нас не балует, - отметила старший инструктор- методист детской спортивной школы зимних видов спорта Людмила Лосинская. – Кроме этого, самые наши главные взрослые спортсмены сейчас находятся на сборах. 30 декабря у них будет гонка в Подмосковье.

    Спортсмены состязались два дня. Участники соревновались в свободном стиле на дистанции 3, 5 и 10 километров. Главный критерий оценки – время прохождения дистанции.

    - У каждого возраста своя дистанция. Например, юноши, девушки 2003 и 2004 года рождения бегут у нас три или пять километров, а 2000 год и старше проходят трассу в пять или десять километров. Традиционно, девушки бегут меньше, а парни больше, - рассказал главный судья соревнований Дамир Ишкинин.

    На старт вышли участники в возрасте от 12 до 70 лет. Один из самых опытных лыжников - житель села Восток Поронайского района Владимир Чернов. Мужчина начал заниматься спортом в 1973 года. Позже сахалинец ушел работать на производство, однако вернулся к любимому делу спустя 20 лет. Как ветеран он бегает уже 6-ой год. Пенсионер много раз становился призёром и чемпионом среди своей возрастной группы. Четыре года подряд он выигрывает лыжный марафон, посвященный памяти Игоря Фархутдинова.

    - Спорт придает и бодрость, и здоровье. На победу особо не рассчитываю. С молодыми бежать сложно, но для себя пробегу. Я соревнуюсь ради победы над собой, - делится пенсионер.

    А победительница прошлого года Эльвира Канаева не переживает перед стартом. Эти состязания для девушки скорее тренировочные. Спортсменка удачно выступила на всероссийских соревнованиях в Сыктывкаре и сегодня готовится к Юношеской олимпиаде и Первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии».

    - Мне нужно сейчас больше стартов, чтобы разогнаться и набрать форму. Есть волнение, что девчонки подготовленные и стали сильнее, но все равно настрой только на победу. С самого утра себя настраиваю, включаю классную музыку. А вообще главное – хорошее настроение, - делится спортсменка.

    По итогам двух дней лучшими в сводобном стиле стали Анна Кожинова, (на дистанции 3 км), Эльвира Канаева, Максим Косарев, Кристина Зыкова, Никита Пономарёв (на дистанции 5 км), Иван Кустов и Степан Хомик (на дистанции 10 км).

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