Соревнования по кикбоксингу состоялись в Охе - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 11:32Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

    Соревнования по кикбоксингу состоялись в Охе

    Открытый турнир Сахалинской области по кикбоксингу «Герои Сахалина», памяти ветеранов ВОВ Вилкова Н.А. Ильичева П.И. состоялся в Охе. Он собрал 70 спортсменов.

    На ринг вышли кикбоксеры из Охи, а также представители Томари, Смирных, Александровска-Сахалинского и областного центра. Они состязались в весе от 25 до 75 килограммов. На турнире провели мужские и женские бои.

    - Судейский корпус выполнил работу на отлично. Протестов и травм не было. Юнармейская дисциплина сделала своё дело. Не было нарушений дисциплины и турнир прошёл в установленном регламентом порядке. На пять с плюсом. Теперь он станет ежегодным, - отметили в федерации кикбоксинга Сахалинской области.

    По итогам боев лучшими оказались охинцы Кирилл Кравченко, Данил Астанин, Дмитрий Бей, Денис Литвинов, Илья Баскаков, Матвей Бородин, Дмитрий Солодовников, представители областного центра Кирилл Батурин, Герман Николайчук, Игорь Литвинов, Тимофей Микшенко, а также жители Смирных Тимур Колесов, Ацамаз Ахполов и Виталий Леденев.

    Среди девушек сильнейшими стали охинки Свириденко Евгения и Вита Вон.

    Региональная Федерация кикбоксинга выражает особую благодарность за организацию соревнований и вклад в развитие этого вида спорта Нине Пушкаренко, Никите Грузневич, Наталье Кандрашевич, Евгению Иванову, Екатерине Стрельниковой и Алексею Пугачеву.

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