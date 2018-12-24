На Кубке России по керлингу завершился третий день соревнований

24 декабря 2018 11:34 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Красноярске продолжается Кубок России по керлингу среди женских команд – десятое тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019. 23 декабря состоялись еще четыре тура кругового этапа. Для зрителей вход на все соревнования во Дворец спорта имени Ивана Ярыгина свободный.

В третий день состязаний лидеры Кубка России по керлингу среди женских команд укрепили свои позиции. Первое место в турнирной таблице в группе А с результатом 12 очков по-прежнему занимает команда Екатерины Галкиной «Москвич – Зекурион». Москвички продолжают одерживать победу во всех проведенных матчах. В первой сегодняшней встрече спортсменки со счетом 7:4 обыграли еще одну московскую команду – «Воробьевы горы». Во втором победном матче команда «Москва – Зекурион» встретилась с командой «Москвич – МКК», игра закончилась со счетом 5:3. На втором месте турнирной таблицы среди команд группы А расположились керлингистки из команды скипа Ольги Котельниковой «Московская область 1», выигравшие обе сегодняшние встречи и заработавшие 11 очков.

После игры с командой «Новосибирская область» Ольга Котельникова рассказала, как им удалось одержать победу: «Матч был очень сложный, в начале мы проигрывали со счетом 5:0. Самое главное было — не отдать игру, собраться и работать до конца на каждом камне. В итоге нам удалось одолеть соперниц, мы очень этому рады. Завтра еще один тур, и у нас остается шанс на выход в плей-офф. Что касается организации турнира, то я поражена тем, как хорошо здесь все продумано. Я была на ледовой арене в Пчхенхане на чемпионате мира среди юниоров перед Олимпийскими играми — и даже там не было такой качественной подготовки. Здесь все на высшем уровне».

Среди команд группы Б сильнейшими по результатам третьего дня соревнований стали команды «Адамант – Санкт-Петербург» во главе со скипом Алиной Ковалевой и «Москвич 1» под предводительством Софьи Оразалиной. Лидеры турнира среди команд группы Б набрали по 11 очков и разделили первое место в турнирной таблице. Немного уступают им команды «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» (Санкт-Петербург) и «Комсомолл 1» (Иркутская область), которые заработали по 10 очков. Красноярская команда «Енисей» в первой встрече потерпела поражение со счетом 2:6 от команды «Москвич 3». Второй матч красноярские керлингистки провели с командой «Московская область 2» и одержали победу со счетом 4:2.

«Ледовая площадка во Дворце имени Ивана Ярыгина шикарная, — рассказала скип команды «Енисей» Анна Веневцева. — Мне удалось побывать на многих аренах у нас в России и на нескольких в Европе. Так вот, в Красноярске теперь один из лучших спортивных объектов для керлинга. Кроме того, на Кубке России мы ощутили, как важна поддержка болельщиков в родном городе: в соревнованиях участвуют самые известные спортсменки страны, а нас поддерживают не меньше - это очень приятно. Надеюсь, что на Зимней универсиаде-2019 будет так же, это придаст российским спортсменам уверенности».

24 декабря команды завершат круговой этап турнира и сразятся в полуфинальных матчах. С подробной программой турнира, правилами доступа на объект и информацией о транспорте можно ознакомиться на официальном сайте Студенческих игр.

Прямые трансляции Кубка России по керлингу среди женских команд можно посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале Федерации керлинга России.