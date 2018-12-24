24 декабря 2018 11:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

23 декабря в Красноярске на этапах Кубка России по фристайлу завершились соревнования по акробатике среди мужчин и женщин. Сначала состоялись квалификационные, а затем финальные заезды, по окончании которых наградили победителей и призеров в этой дисциплине. Напомним, что тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 проходит в новом кластере «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б), вход для болельщиков свободный.

Программа дня началась с краткой приветственной церемонии для участников соревнований, выступающих в акробатике, а вечером состоялись состязания в этой дисциплине среди мужчин и женщин. Победителем первого и второго этапов в женской акробатике стала Эльвира Гайфуллина (Московская область): «Сегодня было очень холодно, поэтому я постоянно старалась разминаться перед стартом. Своим выступлением, и в частности прыжком, довольна, благодарна своим тренерам за то, что были рядом во время соревнований и поддерживали меня. К Зимней универсиаде-2019 хочу выучить новые элементы».

У мужчин в акробатике победу в первом этапе одержал Дмитрий Чуприна (Московская область). «Для меня эта победа ценна, как и любая другая, ведь ты идешь к ней через, в том числе, поражения и падения. Теперь надо двигаться дальше, ставить перед собой новую цель, совершенствовать мастерство во всем. Красноярск, к сожалению, не успел посмотреть из-за тренировок, но про спортивный объект «Сопка» могу сказать, что он – отличный», - поделился своими впечатлениями спортсмен.

Золотую медаль в акробатике по итогам второго этапа соревнований завоевал Александр Ведренко (Санкт-Петербург), он признался, что бороться за победу в морозную погоду было нелегко: «Я выступал в такой мороз в первый раз, было трудно подготовиться к трюкам. Тем не менее, я рассчитывал выиграть, поскольку перед соревнованиями в Красноярске у меня были сборы. Кластер «Сопка» понравился, здесь все сделано идеально для спортсменов».

Отметим, что из-за наступления морозной погоды Этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика» состоялись раньше запланированных дат – 23 декабря вместо 24 и 25 декабря. «Соревнования по фристайлу проходят под открытым небом, поэтому перенос состязаний из-за погодных условий – это обычная практика, - пояснил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. - Этапы Кубка России по фристайлу, которые сейчас принимает Красноярск, являются международными и внесены в календарь FIS. Участники состязаний довольны условиями, созданными в кластере «Сопка», на сегодняшний день это единственный объект в мире, где есть все необходимое для проведения соревнований по всем шести дисциплинам фристайла, причем не только российского, но и мирового уровня. Появление кластера «Сопка» даст серьезный толчок развитию фристайла в России, я уверен, что сюда будут приезжать тренироваться и зарубежные команды».

Расписание и результаты тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 по фристайлу, а также подробная информация о сервисах для зрителей – на сайте Студенческих игр. Прямые трансляции этапов Кубка России по фристайлу можно посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в целях безопасности въезд на личном транспорте на территорию многофункционального спортивного комплекса «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б) на период этапов Кубка России по фристайлу запрещен. Зрители, которые приедут на своих автомобилях, могут оставить машины на бесплатных перехватывающих парковках: возле ГорДК (пр. Свободный, 48) со стороны главного входа или у здания «Красноярскэнерго» (пр. Свободный, 66 а) и затем доехать до спортивного объекта на шаттле. Бесплатные автобусы курсируют от остановки общественного транспорта «Курчатова» (пр. Свободный, 58 г) до МФСК «Сопка» в прямом и обратном направлениях, маршрутом также предусмотрена дополнительная остановка - «СФУ». Во время соревнований интервал движения шаттлов составляет 15 минут, в период пиковых нагрузок он сокращается до 5-7 минут. Помимо этого, до остановки «Спорткомплекс «Сопка»» можно добраться на общественном транспорте: автобусах № 31, 32, 88 и 90.

Болельщики могут пройти на территорию МФСК «Сопка» через пешеходный контрольно-пропускной пункт, расположенный в районе Биатлонной, 25 б. На КПП осуществляется осмотр зрителей и личных вещей с использованием специального оборудования. На соревнования не разрешается проносить колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, стеклянные и железные контейнеры, бутылки, термосы (полный перечень ограничений опубликован на сайте Зимней универсиады-2019). Запрещено также приносить продукты питания – в МФСК «Сопка» можно приобрести легкие закуски и напитки.