Новогодний праздник ГТО определил самую сильную семью на Сахалине

24 декабря 2018 11:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Новогодний спортивный праздник Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошёл в Южно-Сахалинске в минувшие выходные.

Под куполом «Олимпии Парк» собрались десятки семей, дабы выявить сильнейшего в нормативах комплекса ГТО и просто весело провести время. Церемония открытия праздничного мероприятия началась с массовой зарядки. С напутственными словами участников приветствовал руководитель регионального центра тестирования комплекса ГТО «Спартак» Виктор Пальшин.

- Дорогие друзья, рад приветствовать вас на этом торжественном мероприятии в преддверии Нового года! Здесь вы можете проверить свои силы в испытаниях комплекса ГТО. Ну, и, конечно же, мы вас ждём во всех центрах тестирования Сахалинской области для выполнения нормативов. Главное, помните, что вы (родители) являетесь лучшим примером для ваших детей, - отметил Виктор Пальшин.

Папам, мамам и их деткам предстояло проверить себя на гибкость, помериться силами в отжиманиях от пола и прыжках в длину с места. Семья, набравшая в сумме наибольшее количество баллов, побеждает.

У Андрея Гунина большая и дружная семья. На праздник они пришли все вместе – папа, мама, два сыночка и лапочка дочка.

- Мероприятие шикарное, хорошая организация, настроение отличное! – отметил глава семейства. - ГТО играет важную роль в жизни. Наши дети должны расти здоровыми и понимать, что полезно, а что – нет, а такие мероприятия способствуют правильному образу жизни.

Организаторы постарались сделать мероприятие не только спортивным, но и развлекательным. Так, помимо спортивных точек для участников работали площадки – батут, аквагрим, твистер и многое другое. Самые энергичные соревновались в весёлых стартах, а желающие запечатлеть себя в фотозоне с Дедом Морозом и Снегурочкой могли получить сладкие подарки от главных персонажей Нового года, рассказав им стишок.

По итогу всех пройденных испытаний комплекса ГТО победу одержала семья Телышевых. Папа Алексей, его супруга Юлия, шестилетний сын Мирослав и трёхлетняя дочь Василина вместе набрали 732 балла. Глава самого спортивного семейства поделился секретом успеха.

- Всё очень просто. Это любовь к занятиям физкультурой и спортом. К тому же моя жена - учитель физкультуры, вот и весь секрет! – рассказал Алексей. - К мероприятию специально не готовились, просто были физически готовы, поэтому и победили.

На втором месте расположилась семья Маслаковых (720 баллов), на почётном третьем - семья Коренчук (690), четвёртыми стали Челмадиновы (680), а замкнула пятёрку лидеров семья Камиловых, набрав 663 балла.

Нужно максимально расширять границы семейного здорового образа жизни. ГТО в каждую семью и в каждый двор – это отличное направление, сегодня мы его усиливаем по всем фронтам. Очень важно, чтобы ребёнок, выходя во двор, шёл заниматься на спортивной площадке, а не выбирал для себя сомнительную романтику улицы, - подчеркнул председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.



Мероприятие проходило при поддержке министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области, оргкомитета проектов «Спорт против подворотни» и «Детсадовская семейная спортивная лига», департамента образования Южно-Сахалинска, регионального центра тестирования комплекса ГТО «Спартак», ОГАУ «ФК «Сахалин», волонтёров Центра молодёжных инициатив и батутного центра «Портал».