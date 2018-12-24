В Абакане завершился федеральный этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019

24 декабря 2018 11:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Федеральный этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года финишировал 21 декабря в Абакане. Огонь Студенческих игр, который зажгли 20 сентября в итальянском Турине, в течение четырех месяцев побывал в 17 городах России.

Общая протяженность маршрута Эстафеты огня в столице Республики Хакасия – 4270 м. Факелоносцы Зимней универсиады-2019 пробежали по улицам города от Республиканского музейно-культурного центра до Первомайской площади. Маршрут эстафеты пролегал в том числе мимо корпусов Хакасского государственного университета имени Николая Федоровича Катанова. Во время небольшой остановки у вуза местные студенты представили участникам эстафеты и зрителям спортивно-танцевальную постановку.

В официальных мероприятиях Эстафеты огня приняли участие исполняющий обязанности заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Богдан Павленко, депутат Государственной Думы РФ Сергей Натаров, Глава Абакана Николай Булакин и министр тарифной политики Красноярского края Марина Пономаренко.

«Очень приятно, что Абакан стал участником большого спортивного проекта – Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, – сказал и.о. заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Богдан Павленко. – Это знаковое событие для Хакасии, которое останется в наших сердцах на долгие годы. Желаю всем российским спортсменам успешного выступления на Студенческих играх 2019 года».

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Натаров напомнил, что уже через 70 дней факелоносцы зажгут главную чашу огня в Красноярске: «Зимняя универсиада-2019 – большой праздник, который объединит студентов из разных уголков мира. Здорово, что жители Абакана благодаря Эстафете огня смогли почувствовать свою причастность к международному событию, которое пройдет в России, в Сибири».

Министр тарифной политики Красноярского края Марина Пономаренко пригласила всех посетить Красноярск в дни проведения Студенческих игр и отметила, что очень рада стать участницей Эстафеты огня именно в Абакане: «Хочу, чтобы огонь Зимней универсиады-2019 согрел мой родной город, где я родилась и выросла».

Первой в Абакане огонь Студенческих игр приняла трехкратная чемпионка мира по борьбе на поясах, победительница Летней универсиады-2013 Татьяна Зырянова. Всего в эстафете приняли участие 22 факелоносца, среди которых чемпион мира по кикбоксингу Максим Прокофьев, призеры чемпионатов мира по женской борьбе Татьяна Карамчакова и Лилия Каскаракова, Президент Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Владимир Михалев, Управляющий директор Саяногорского алюминиевого завода Объединенной компании РУСАЛ Евгений Попов, Управляющий Абаканским отделением ПАО Сбербанк Денис Лепчугов, помощник воспитателя в таштыпском детском саду «Рябинушка», врач-хирург Усть-Абаканской районной больницы Евгений Селин и сотрудник УМВД России по Абакану Александр Косолапов, благодаря которому удалось предотвратить аварию с участием автобуса, перевозившего детей.

Огонь Студенческих игр в Абакане пронесла также помощник воспитателя в таштыпском детском саду «Рябинушка», обладательница медали «Родительская доблесть Хакасии» за воспитание пятерых детей Александра Карелина: «Участие в Эстафете огня – это такое трогательное событие в моей жизни. Большое спасибо организаторам за внимание и доверие! Я бы хотела пожелать всем участникам Зимней универсиады-2019 удачи, успеха и найти на этих замечательных соревнованиях новых друзей!»

Завершился абаканский этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 на Первомайской площади, где городскую чашу огня зажгли и.о. заместителя Главы Республики Хакасия Богдан Павленко и призер чемпионата Европы по женской борьбе, победительница Всемирных игр боевых искусств Наталья Малышева.

По данным МВД по Республике Хакасия, несмотря на мороз и ветер поддержать факелоносцев на улицы города вышли более 3 тысяч зрителей.

Из Абакана огонь Студенческих игр отправляется в Красноярский край, где в рамках регионального этапа побывает еще в 12 городах. Факелоносцы Зимней универсиады-2019 пробегут по улицам Норильска, Туры, Кодинска, Енисейска, Канска, Зеленогорска, Шушенского, Минусинска, Ачинска, Назарово, Железногорска и Дивногорска. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске.