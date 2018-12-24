Татарстанцы завоевали 4 медали на чемпионате России по тхэквондо - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 11:44Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    Татарстанцы завоевали 4 медали на чемпионате России по тхэквондо

    С 19 по 23 декабря в Рязани прошел чемпионат России по тхэквондо (ВТФ). По итогам соревнований татарстанцы завоевали 4 медали.

    В весовой категории до 58 кг Сергей Кирсанов стал бронзовым призером, еще две «бронзы» в копилку сборной РТ принесли Роман Лещев (до 63 кг) и Валентина Ступакова (до 73 кг). Чемпионкой России в весовой категории до 62 кг стала Юлия Зайцева (Миюц).

    Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 46 регионов страны. В командном зачете сборная Татарстана заняла 5-е место.

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