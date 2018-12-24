Татарстанские спортсмены принимают участие на Всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 11:45Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    Татарстанские спортсмены принимают участие на Всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу

    С 21 по 24 декабря в городе Орёл на площадке Центра спортивно-зрелищных мероприятий «Гринн» проходят Всероссийские соревнования «Rock-n-roll & Co» и Кубок России по акробатическому рок-н-роллу.

    В рамках Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу «Rock-n-roll & Co» были представлены 8 дисциплин, в которых приняли участие более 500 спортсменов из 22 регионов нашей страны от Владивостока до Калининграда.

    Золотые медали в дисциплине «Формейшн» женщины завоевала команда «Браво», представляющая клуб «Татнефть-Элмэтем» (г. Альметьевск). В этой же дисциплине бронзовые награды достались команде «Rolex», представляющей Казанский государственный институт культуры (клуб «Татнефть-Казань»). Пятерку сильнейших замкнула команда «Шаг вперед» (клуб «Formation», Газпромбанк-Казань).

    22 декабря стартовал Кубок России, в котором сильнейшие спортсмены нашей страны пборятся за звание лучших в 14 дисциплинах.

    В копилке Республики Татарстан уже есть одна бронзовая медаль, ее завоевали Евгений Демошин и Саида Хусаинова (клуб «Fox», г. Казань) в дисциплине «А-класс-микст» юноши и девушки.

    Отдельно отметим, Республика Татарстан впервые была представлена на Кубке России в дисциплине «Буги-вуги» мужчины и женщины. Представители клуба «Татнефть-Казань» Диана Красильникова и Никита Люкшин продемонстрировали высокий уровень подготовки и оказали конкуренцию мировым лидерам в данном виде спорта.

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