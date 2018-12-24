В Пензе прошел Кубок России по перетягиванию каната

24 декабря 2018 11:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Пензенская область

В Пензе 8 и 9 декабря 2018 года на базе дворца спорта «Буртасы» состоялись всероссийские соревнования по перетягиванию каната – Кубок и первенство России. Минимум экипировки, весело, задорно, и все же это не народная забава, а серьезный спорт. Перетягивание каната – это состязание, в котором принимают участие команды из восьми человек. Проигрывает тот, кто пересечет центральную линию. В Пензу на первенство и кубок России приехали более 450 спортсменов из 13 регионов страны.

Перед международной федерацией по перетягиванию каната стоит задача – вернуть этот вид спорта в программу Олимпийских игр, как это было с 1900-го по 1920 год.

Перетягивание каната - довольно древний вид спорта, однако в России он активно развивается последние три года и считается возрастным состязанием. «Представители этого спорта не уходят из дисциплины до 80 лет. Участвовать, в основном, начинают с 30. Нужна выносливость, у молодежи ее по физиологическим причинам нет, но все меняется, среди азиатских спортсменов много достойных», - рассказал президент всероссийской федерации по перетягиванию каната Александр Кузнецов.

Результаты

Кубок России. Женщины до 560 кг (5 команд):

1-е место - АО "Радиозавод" (г. Пенза),

2-е место - Республика Дагестан,

3-е место - Тверская область,

Кубок России. Мужчины свыше 720 кг (7 команд):

1-е место - Республика Дагестан,

2-е место - Иркутская область,

3-е место - Сборная команда Пензенской области,

Кубок России. Мужчины до 720 кг (14 команд):

1-е место - Самарская область,

2-е место - АО "Радиозавод" (г. Пенза),

3-е место - Республика Дагестан,

Кубок России. Смешанные команды до 600 кг:

1-е место - АО "Радиозавод" (г. Пенза),

2-е место - Тверская область,

3-е место - МАИ (г. Москва).

Победителями первенства в двух категориях стали команды Тверской области и Москвы. В первенстве России приняло участие 8 команд: 3 - среди юниоров, 5 - среди смешанных команд.