В Пензе прошел Кубок России по перетягиванию каната - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 11:49Источник: «Советский спорт»Регион: Пензенская область

    В Пензе прошел Кубок России по перетягиванию каната

    В Пензе 8 и 9 декабря 2018 года на базе дворца спорта «Буртасы» состоялись всероссийские соревнования по перетягиванию каната – Кубок и первенство России. Минимум экипировки, весело, задорно, и все же это не народная забава, а серьезный спорт. Перетягивание каната – это состязание, в котором принимают участие команды из восьми человек. Проигрывает тот, кто пересечет центральную линию. В Пензу на первенство и кубок России приехали более 450 спортсменов из 13 регионов страны.

    Перед международной федерацией по перетягиванию каната стоит задача – вернуть этот вид спорта в программу Олимпийских игр, как это было с 1900-го по 1920 год.

    Перетягивание каната - довольно древний вид спорта, однако в России он активно развивается последние три года и считается возрастным состязанием. «Представители этого спорта не уходят из дисциплины до 80 лет. Участвовать, в основном, начинают с 30. Нужна выносливость, у молодежи ее по физиологическим причинам нет, но все меняется, среди азиатских спортсменов много достойных», - рассказал президент всероссийской федерации по перетягиванию каната Александр Кузнецов.

    Результаты

    Кубок России. Женщины до 560 кг (5 команд):

    1-е место - АО "Радиозавод" (г. Пенза),
    2-е место - Республика Дагестан,
    3-е место - Тверская область,

    Кубок России. Мужчины свыше 720 кг (7 команд):

    1-е место - Республика Дагестан,
    2-е место - Иркутская область,
    3-е место - Сборная команда Пензенской области,

    Кубок России. Мужчины до 720 кг (14 команд):

    1-е место - Самарская область,
    2-е место - АО "Радиозавод" (г. Пенза),
    3-е место - Республика Дагестан,

    Кубок России. Смешанные команды до 600 кг:

    1-е место - АО "Радиозавод" (г. Пенза),
    2-е место - Тверская область,
    3-е место - МАИ (г. Москва).

    Победителями первенства в двух категориях стали команды Тверской области и Москвы. В первенстве России приняло участие 8 команд: 3 - среди юниоров, 5 - среди смешанных команд.

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