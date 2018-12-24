В Казани прошел новогодний турнир по регби среди юношей - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 11:52Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    В Казани прошел новогодний турнир по регби среди юношей

    23 декабря в Казани на стадионе «Тулпар» прошел новогодний турнир по регби для двух возрастных категорий – среди юношей 2007 года рождения и младше, а также среди юношей 2005-06 г.р. В соревнованиях приняли участие 17 команд из Казани, Набережных Челнов, Ижевска, Ульяновска, Чебоксар, Йошкар-Олы, Уфы и Кирова.

    Призовые тройки по возрастам:

    Юноши 2005 г.р.

    1. РСШОР «Динамо» (Казань)
    2. «Красный город» (Йошкар-ола)
    3. ДЮСШ «Спектр» (Казань)

    Лучший игрок турнира 2005-06 г.р. – Вишнягов Никита – РСШОР «Динамо» (Казань).

    Юноши 2007 г.р.

    1. РСШОР «Динамо» (Казань)
    2. «Молот» (Чебоксары)
    3. ДЮСШ «Спектр» (Казань)

    Лучший игрок турнира 2007 г.р. и младше – Мусаев Вагиф – РСШОР «Динамо» (Казань).

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