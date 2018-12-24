В Казани прошел новогодний турнир по регби среди юношей

24 декабря 2018 11:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

23 декабря в Казани на стадионе «Тулпар» прошел новогодний турнир по регби для двух возрастных категорий – среди юношей 2007 года рождения и младше, а также среди юношей 2005-06 г.р. В соревнованиях приняли участие 17 команд из Казани, Набережных Челнов, Ижевска, Ульяновска, Чебоксар, Йошкар-Олы, Уфы и Кирова.

Призовые тройки по возрастам:

Юноши 2005 г.р.

1. РСШОР «Динамо» (Казань)

2. «Красный город» (Йошкар-ола)

3. ДЮСШ «Спектр» (Казань)

Лучший игрок турнира 2005-06 г.р. – Вишнягов Никита – РСШОР «Динамо» (Казань).

Юноши 2007 г.р.

1. РСШОР «Динамо» (Казань)

2. «Молот» (Чебоксары)

3. ДЮСШ «Спектр» (Казань)

Лучший игрок турнира 2007 г.р. и младше – Мусаев Вагиф – РСШОР «Динамо» (Казань).