Соревнования по хоккею с мячом Дальневосточной детской хоккейной лиги прошли в Биробиджане - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 11:53Источник: «Советский спорт»Регион: Еврейская автономная область

    Соревнования по хоккею с мячом Дальневосточной детской хоккейной лиги прошли в Биробиджане

    На стадионе «Дальсельмаш» г. Биробиджана прошли соревнования по хоккею с мячом Дальневосточной детской хоккейной лиги среди юношей 2008-2009 гг.р. Участие в них приняли шесть команд из Еврейской автономной области и Хабаровского края.

    Соревнования проходили в режиме малоформатного хоккея. На поле одновременно находились 8 игроков и вратарь. Юных игроков эмоционально поддерживали на трибунах родители. В итоге места распределились следующим образом. На пьедестал почета поднялись хабаровчане: 1-е место – команда «Ерофей 2009», 2-е место – «Ерофей», 3-е место – «Ерофей - 2008». 4-е место заняла команда Спортивной школы Облспорткомитета из ЕАО, 5-6-е места – хабаровские «Нефтяник» и «Ерофей 2009-1» соответственно.

    Команды победителей и призеров кубком, медалями и дипломами наградил директор Центра спортивной подготовки Еврейской автономной области Максим Галачев. Также отдельными памятными призами были награждены отличившиеся игроки.

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