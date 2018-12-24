Стали известны даты проведения Международного турнира по вольной борьбе «Иван Ярыгин»

24 декабря 2018 12:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В 2019 году юбилейный XXX Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» пройдет в Красноярске с 24 по 27 января. Одно из самых знаковых спортивных событий года возвращается во Дворец спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12). Турнир впервые будет проходить четыре дня.

Свои заявки на участие уже отправили Германия, Япония, Китай, Туркменистан, Южная Корея и Иордания.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Сергеевича Ярыгина был учрежден FILA в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира стал Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при. В 2017 и 2018 годах он проходил в стенах футбольного манежа «Футбол-Арена Енисей», пока Дворец спорта имени Ивана Ярыгина был закрыт на реконструкцию. За свою многолетнюю историю соревнования стали визитной карточкой не только Красноярского края, но и всей России. С 2018 года турнир стал рейтинговым – участникам соревнований стали начисляться баллы в зависимости от занятого места на турнире. Рейтинговые очки в будущем учитываются при жеребьевке участников чемпионата мира по вольной борьбе.

В 2018 году участниками Ярыгинского турнира стали 319 спортсменов из 20 стран мира. Лидерами медального зачета стали россияне, которые завоевали 36 медалей. Второе место поделили Китай и Монголия, завоевав по 10 наград. Семь медалей увезли домой американцы.